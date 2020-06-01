Ослабление карантина, видеофиксация нарушений и новая монета: что ждет украинцев в июне

С 1 июня в большинстве областей Украины начнется третий этап смягчения карантина. В частности, возобновят движение пригородных и межобластных поездов и заработают спортзалы. Абитуриенты смогут сдать ВНО. Кроме того, запустят фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и введут в обращение монету номиналом 10 гривен.
Про все изменения первого месяца лета говорится в материале 24 канала
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Запуск железнодорожного транспорта
С 1 июня Укрзализныця планирует возобновить движение пассажирских поездов. Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Отныне перевозчик будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не за 45 или 60 дней, как это было раньше.
Относительно цены в Укрзализныце уверяют, что после запуска всех поездов стоимость поездки сильно не изменится. Частичное подорожание возможно, но оно будет плановым – на летний период, как это было всегда.
Восстановление движения пригородных электричек
Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Так, с этого дня перезапустят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях.
Речь идет о таких областях:
Новые правила работы Укрзализныци
- Харьковская область,
- Полтавская область,
- Луганская область,
- Донецкая область,
- Тернопольская область,
- Ивано-Франковская,
- Одесская область,
- Черкасская область,
- Житомирская область,
- Хмельницкая область.
Требования к работе железнодорожных касс
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будет происходить санобработка вагонов.
- Заполнять вагоны будут только наполовину, в шахматном порядке.
Если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он не сможет купить билет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.
Рядом с кассами:
- будут размещены антисептики;
- нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.
Открытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов
С 1 июня Минздрав позволило украинцам посещать спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны. Это касается тех областей, в которых благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Правда, количество посетителей в заведениях не должно превышать 10 человек.
Рекомендации Минздрава по работе спортзалов и бассейнов
Что будет запрещено
- Во время работы будут измерять температуру всем работникам заведения. Если температура тела составляет более 37,2 градуса, то такого человека к работе не допускают. Медики считают, что это признаки вирусного респираторного заболевания.
- Всем посетителям будут измерять температуру на входе в заведение;
- Во время проведения индивидуальных занятий можно, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более чем один человек на 5 квадратных метров.
- Проведение групповых и командных занятий должно происходить исключительно по предварительной записи.
- На входе должны разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку).
- В зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации.
- Использование многоразовых тканевых полотенец;
- размещение рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- функционирование спа-зон и услуг массажа;
- функционирования фитнес-баров;
- функционирование детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более чем 10 человек;
- проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственные физический контакт;
- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
- выдача многоразовых полотенец клиентам.
Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом в не менее чем 2,5 метра друг от друга.
Кроме того, Минздрав рекомендует отстранить от работы работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Эти люди находятся в зоне риска COVID-19.
Возобновление авиасообщения
Регулярное пассажирское авиасообщение планируют разрешить с 15 июня. Именно эту дату правительство утвердило как начало принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки.
Сейчас же Украина ведет переговоры с другими странами об открытии границ для самолетов. Поскольку аэропорты стран-партнеров закрыты.
Одними из первых стран, кугда смогут вылететь украинцы, могут стать Турция, Австрия и Грузия. Относительно турецкого направления точной даты пока нет. Зато известно, что Австрия может открыть свое авиапространство после 23 июня, а Грузия – с 1 июля.
Старт ВНО
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
Даты проведения ВНО
- Математика – 25 июня
- Украинский язык и литература – 30 июня,
- Физика – 2 июля,
- Испанский, немецкий, французский языки – 6 июля,
- Английский язык – 7 июля,
- История Украины – 9 июля,
- Биология – 13 июля,
- География – 15 июля,
- Химия – 17 июля.
До 4 июня зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.
Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам участники узнают до 29 июля 2020 года.
Запуск фото- и видеофиксации нарушений ПДД
С 1 июня в Украине начнет действовать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые камеры уже установили в Киеве и Киевской области. Разместили их в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Далее планируют постепенно оборудовать камерами всю территорию Украины.
Где расположены первые камеры фото- и видеофиксации нарушений в Киеве и области – смотрите карту.
Какие именно нарушения ПДД будут фиксировать камеры
Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости авто. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста:
Какой штраф
- 255 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.
- 510 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Новые формы для регистрации ФЛП
С 1 июня будет изменена форма заявлений, которые нужно подавать для регистрации физического лица-предпринимателя ФЛП. Таким образом, люди получат возможность выбирать упрощенную форму налогообложения.
Кроме того, такое нововведение должно обеспечить:
- упрощение регистрационной процедуры,
- обеспечение удобного и интуитивного поиска необходимой формы заявления,
- облегчение и ускорение процесса заполнения соответствующих документов.
В то же время вместо нынешних 24-х форм заявлений будут использовать лишь девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия. Образцы заполнения заявлений размещены на сайте Минюста.
Следовательно, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица-предпринимателя (регистрация физического лица предпринимателем, включение сведений о физическом лице-предпринимателе в реестр, изменения сведений или прекращения), всегда надо будет подавать одну утвержденную форму заявления.
В обращении появится монета в 10 гривен
С 3 июня НБУ запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен. Они постепенно должны заменить десятигривневые купюры.
Так, на первом этапе НБУ введет в оборот 5 миллионов монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины. Отделения НБУ будут передавать монеты банкам, а банки – своим клиентам, предприятиям торговли и гражданам.
В то же время вместе с монетами номиналом 10 гривен будут продолжать находиться в обращении и банкноты. Поэтому специально обменивать банкноты на монеты не нужно. Сейчас таких банкнот в обращении осталось почти 179 миллионов штук.
По расчетам Нацбанка, с помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить примерно 1 миллиард гривен на обслуживании наличного оборота. Это связано с тем, что продолжительность оборота монет больше, чем банкнот. Поэтому Нацбанку не надо будет постоянно печатать и обновлять банкноты.