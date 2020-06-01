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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 1 » 10:37:58

Ослабление карантина, видеофиксация нарушений и новая монета: что ждет украинцев в июне

Вчера, 11:05:58 2352 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ослабление карантина, видеофиксация нарушений и новая монета: что ждет украинцев в июне

 С 1 июня в большинстве областей Украины начнется третий этап смягчения карантина. В частности, возобновят движение пригородных и межобластных поездов и заработают спортзалы. Абитуриенты смогут сдать ВНО. Кроме того, запустят фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и введут в обращение монету номиналом 10 гривен. 

Про все изменения первого месяца лета говорится в материале 24 канала.
 

Запуск железнодорожного транспорта


С 1 июня Укрзализныця планирует возобновить движение пассажирских поездов. Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Отныне перевозчик будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не за 45 или 60 дней, как это было раньше.

Относительно цены в Укрзализныце уверяют, что после запуска всех поездов стоимость поездки сильно не изменится. Частичное подорожание возможно, но оно будет плановым – на летний период, как это было всегда.

Восстановление движения пригородных электричек

Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Так, с этого дня перезапустят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях.

Речь идет о таких областях:
 
  • Харьковская область,
  • Полтавская область,
  • Луганская область,
  • Донецкая область,
  • Тернопольская область,
  • Ивано-Франковская,
  • Одесская область,
  • Черкасская область,
  • Житомирская область,
  • Хмельницкая область.



Новые правила работы Укрзализныци
 
  • Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
  • Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
  • Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
  • Перед и после каждого рейса будет происходить санобработка вагонов.
  • Заполнять вагоны будут только наполовину, в шахматном порядке.

Требования к работе железнодорожных касс

Если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он не сможет купить билет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.

Рядом с кассами:
 
  • будут размещены антисептики;
  • нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.


Открытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов


С 1 июня Минздрав позволило украинцам посещать спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны. Это касается тех областей, в которых благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Правда, количество посетителей в заведениях не должно превышать 10 человек.

Рекомендации Минздрава по работе спортзалов и бассейнов
 
  • Во время работы будут измерять температуру всем работникам заведения. Если температура тела составляет более 37,2 градуса, то такого человека к работе не допускают. Медики считают, что это признаки вирусного респираторного заболевания.
  • Всем посетителям будут измерять температуру на входе в заведение;
  • Во время проведения индивидуальных занятий можно, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более чем один человек на 5 квадратных метров.
  • Проведение групповых и командных занятий должно происходить исключительно по предварительной записи.
  • На входе должны разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку).
  • В зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации.

Что будет запрещено
 
  • Использование многоразовых тканевых полотенец;
  • размещение рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
  • функционирование спа-зон и услуг массажа;
  • функционирования фитнес-баров;
  • функционирование детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более чем 10 человек;
  • проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственные физический контакт;
  • проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
  • выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом в не менее чем 2,5 метра друг от друга.

Кроме того, Минздрав рекомендует отстранить от работы работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Эти люди находятся в зоне риска COVID-19.
 

Возобновление авиасообщения


Регулярное пассажирское авиасообщение планируют разрешить с 15 июня. Именно эту дату правительство утвердило как начало принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки.

Сейчас же Украина ведет переговоры с другими странами об открытии границ для самолетов. Поскольку аэропорты стран-партнеров закрыты.

Одними из первых стран, кугда смогут вылететь украинцы, могут стать Турция, Австрия и Грузия. Относительно турецкого направления точной даты пока нет. Зато известно, что Австрия может открыть свое авиапространство после 23 июня, а Грузия – с 1 июля.
 

Старт ВНО


Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.



Даты проведения ВНО
 
  • Математика – 25 июня
  • Украинский язык и литература – 30 июня,
  • Физика – 2 июля,
  • Испанский, немецкий, французский языки – 6 июля,
  • Английский язык – 7 июля,
  • История Украины – 9 июля,
  • Биология – 13 июля,
  • География – 15 июля,
  • Химия – 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам участники узнают до 29 июля 2020 года.

Запуск фото- и видеофиксации нарушений ПДД


С 1 июня в Украине начнет действовать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые камеры уже установили в Киеве и Киевской области. Разместили их в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Далее планируют постепенно оборудовать камерами всю территорию Украины.

Где расположены первые камеры фото- и видеофиксации нарушений в Киеве и области – смотрите карту.





Какие именно нарушения ПДД будут фиксировать камеры

Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости авто. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста:

Какой штраф
 
  • 255 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.
  • 510 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
 

Новые формы для регистрации ФЛП


С 1 июня будет изменена форма заявлений, которые нужно подавать для регистрации физического лица-предпринимателя ФЛП. Таким образом, люди получат возможность выбирать упрощенную форму налогообложения.

Кроме того, такое нововведение должно обеспечить:
 
  • упрощение регистрационной процедуры,
  • обеспечение удобного и интуитивного поиска необходимой формы заявления,
  • облегчение и ускорение процесса заполнения соответствующих документов.

В то же время вместо нынешних 24-х форм заявлений будут использовать лишь девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия. Образцы заполнения заявлений размещены на сайте Минюста.

Следовательно, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица-предпринимателя (регистрация физического лица предпринимателем, включение сведений о физическом лице-предпринимателе в реестр, изменения сведений или прекращения), всегда надо будет подавать одну утвержденную форму заявления.
 

В обращении появится монета в 10 гривен


С 3 июня НБУ запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен. Они постепенно должны заменить десятигривневые купюры.

Так, на первом этапе НБУ введет в оборот 5 миллионов монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины. Отделения НБУ будут передавать монеты банкам, а банки – своим клиентам, предприятиям торговли и гражданам.



В то же время вместе с монетами номиналом 10 гривен будут продолжать находиться в обращении и банкноты. Поэтому специально обменивать банкноты на монеты не нужно. Сейчас таких банкнот в обращении осталось почти 179 миллионов штук.

По расчетам Нацбанка, с помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить примерно 1 миллиард гривен на обслуживании наличного оборота. Это связано с тем, что продолжительность оборота монет больше, чем банкнот. Поэтому Нацбанку не надо будет постоянно печатать и обновлять банкноты.
Тэги: ВНО, июнь, Карантин, лето
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:38:57, Вчера [Материал]
+1

Театр абсурда продолжается, а девальвация гривны идет полным ходом.
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