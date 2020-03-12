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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Март » 12 » 15:28:22

Из-за карантина пробное ВНО в Украине перенесли на апрель

Сегодня, 15:35:22 139 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за карантина пробное ВНО в Украине перенесли на апрель

 Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 12 марта 2020 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты определения результатов будут известны до 14 марта.

Обращаем внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуски с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

Решение о переносе пробного ВНО было принято, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 и на выполнение соответствующего постановления Правительства от 11 марта 2020 года.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Житомире и области учебные заведения закрыты на карантин.
Тэги: ВНО, Карантин, тестирование
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