Из-за карантина пробное ВНО в Украине перенесли на апрель

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 12 марта 2020 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля
. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля
. Даты определения результатов будут известны до 14 марта.
Обращаем внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуски с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.
Решение о переносе пробного ВНО было принято, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 и на выполнение соответствующего постановления Правительства от 11 марта 2020 года.
Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Житомире и области учебные заведения закрыты на карантин
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