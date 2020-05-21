ВНО-2020: Минобразования обнародовало график проведения тестирования

Министерством образования определен новый график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Соответствующий приказ
подписан и.о. министра образования и науки Любомирой Мандзий.
Документом определен график проведения основных этапов внешнего оценивания.
ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНОЙ СЕССИИ ВНО 2020 ГОДА
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня и завершится 17 июля:
- математика - 25 июня;
- украинский язык и литература - 30 июня;
- физика - 2 июля;
- испанский, немецкий, французский языки - 6 июля;
- английский язык - 7 июля;
- история Украины - 9 июля;
- биология - 13 июля;
- география - 15 июля;
- химия - 17 июля.
ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНО
Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.
ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ ВНО
Дополнительная сессия ВНО запланированао на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.