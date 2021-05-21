В Житомире стартовало внешнее независимое оценивание: сегодня сдавали химию

В Житомирской области началось проведение основной сессии внешнего независимого оценивания. В пятницу, 21 мая, состоялось тестирование по химии.
По информации ОГА, для сдачи ВНО два учебных заведения города Житомира приняли 433 ученика. Так, в Житомирском городском коллегиуме внешнее независимое оценивание сдавали 223 ученика и в общеобразовательной школе №6 - 210.
Всего для проведения ВНО в 2021 году в Житомирской области создано 55 пунктов.
В Житомирской области на ВНО в этом году зарегистрировалось более 12,5 тысяч участников. Среди всех зарегистрированных участников ВНО в Житомирской области - 25 человек со специальными (особыми) потребностями.
Для работы на пунктах проведения ВНО будут привлечены более 3,5 тыс. педагогических работников.
График основной сессии внешнего независимого оценивания:
21 мая - химия,
24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
25 мая - английский язык,
28 мая - математика,
1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
4 июня - история Украины,
7 июня - физика,
10 июня - биология,
15 июня - география.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.