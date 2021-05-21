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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Май » 21 » 14:47:00

В Житомире стартовало внешнее независимое оценивание: сегодня сдавали химию

Сегодня, 14:47:00 354 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире стартовало внешнее независимое оценивание: сегодня сдавали химию

 В Житомирской области началось проведение основной сессии внешнего независимого оценивания. В пятницу, 21 мая, состоялось тестирование по химии.

По информации ОГА, для сдачи ВНО два учебных заведения города Житомира приняли 433 ученика. Так, в Житомирском городском коллегиуме внешнее независимое оценивание сдавали 223 ученика и в общеобразовательной школе №6 - 210.

Всего для проведения ВНО в 2021 году в Житомирской области создано 55 пунктов.

В Житомирской области на ВНО в этом году зарегистрировалось более 12,5 тысяч участников. Среди всех зарегистрированных участников ВНО в Житомирской области - 25 человек со специальными (особыми) потребностями.

Для работы на пунктах проведения ВНО будут привлечены более 3,5 тыс. педагогических работников.

График основной сессии внешнего независимого оценивания:
 
  • 21 мая - химия,
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая - английский язык,
  • 28 мая - математика,
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня - история Украины,
  • 7 июня - физика,
  • 10 июня - биология,
  • 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
 
Тэги: тестирование, Житомир, ВНО
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