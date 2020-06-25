В Житомире стартовало ВНО, первое тестирование - по математике

В Житомире стартовало внешнее независимое оценивание. Сегодня, 25 июня, прошло ВНО по математике, в нем приняли участие 911 выпускников учреждений общего среднего образования.
Из-за карантина будущие абитуриенты вынуждены сдавать внешнее независимое оценивание в средствах индивидуальной защиты.
По информации городского совета, на закупку масок и дезинфицирующих средств для пунктов проведения ВНО было выделено из бюджета 394 тыс. грн.
График проведения тестирований
- 25.06.2020 - математика (пункты тестирования - ОУЗ № 5, 6, 7, 21, 28, коллегиум)
- 30.06.2020 - украинский язык и литература (пункты тестирования ОУЗ № 5, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 22, 23,24, 25, 26,28, 30, 33)
- 02.07.2020 - физика (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 14, 33)
- 06.07.2020 - немецкий язык (пункт тестирования - ОУЗ № 7)
- 06.07.2020 - французский язык (пункт тестирования - ОУЗ № 7)
- 07.07.2020 - английский язык (пункты тестирования - ОУЗ № 5, 7, 23, 25, 26, 28, коллегиум)
- 09.07.2020 - история Украины (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 33, коллегиум)
- 13.07.2020 - биология (пункты тестирования - ОУЗ № 6, 16, 19, 22, 26, 33)
- 15.07.2020 - география (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 5, 6, 14, 16, 19, 24, 25, 28, 30)
- 17.07.2020 - химия (пункты тестирования - ОУЗ № 21, 24).
Дополнительная сессия ВНО состоится 23.07 - 11.08.2020 (по отдельному графику) в школе №19.