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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июнь » 25 » 14:33:49

В Житомире стартовало ВНО, первое тестирование - по математике

Сегодня, 15:01:49 442 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире стартовало ВНО, первое тестирование - по математике

 В Житомире стартовало внешнее независимое оценивание. Сегодня, 25 июня, прошло ВНО по математике, в нем приняли участие 911 выпускников учреждений общего среднего образования.

Из-за карантина будущие абитуриенты вынуждены сдавать внешнее независимое оценивание в средствах индивидуальной защиты.

По информации городского совета, на закупку масок и дезинфицирующих средств для пунктов проведения ВНО было выделено из бюджета 394 тыс. грн.
 

График проведения тестирований

 
  • 25.06.2020 - математика (пункты тестирования - ОУЗ № 5, 6, 7, 21, 28, коллегиум)
  • 30.06.2020 - украинский язык и литература (пункты тестирования ОУЗ № 5, 6, 7, 14, 16, 19, 21, 22, 23,24, 25, 26,28, 30, 33)
  • 02.07.2020 - физика (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 14, 33)
  • 06.07.2020 - немецкий язык (пункт тестирования - ОУЗ № 7)
  • 06.07.2020 - французский язык (пункт тестирования - ОУЗ № 7)
  • 07.07.2020 - английский язык (пункты тестирования - ОУЗ № 5, 7, 23, 25, 26, 28, коллегиум)
  • 09.07.2020 - история Украины (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 33, коллегиум)
  • 13.07.2020 - биология (пункты тестирования - ОУЗ № 6, 16, 19, 22, 26, 33)
  • 15.07.2020 - география (пункты тестирования - ОУЗ № 2, 5, 6, 14, 16, 19, 24, 25, 28, 30)
  • 17.07.2020 - химия (пункты тестирования - ОУЗ № 21, 24).

Дополнительная сессия ВНО состоится 23.07 - 11.08.2020 (по отдельному графику) в школе №19.



Тэги: ВНО, Житомир, абитуриенты, тестирование
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