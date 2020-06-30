Как проходит ВНО во время пандемии: фоторепортаж из житомирской школы

30 июня в Украине прошло внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В Украине для прохождения теста зарегистрировались 369 тыс. 562 человека, для которых создано 24 тыс. 970 аудиторий в 1 тыс. 522 пунктах тестирования.
На Житомирщине зарегистрировались к сдаче теста по украинскому языку и литературе 12 тыс. 300 выпускников. Сегодня по всей области работал 51 пункт тестирования, ведь этот предмет сдают все участники ВНО-2020.
Житомирская ОГА показала, как в условиях пандемии и карантина дети сдавали экзамен в Житомирской общеобразовательной школе I-III ступеней №5.