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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июнь » 30 » 17:50:00

Как проходит ВНО во время пандемии: фоторепортаж из житомирской школы

Вчера, 17:18:29 1614 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как проходит ВНО во время пандемии: фоторепортаж из житомирской школы

 30 июня в Украине прошло внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В Украине для прохождения теста зарегистрировались 369 тыс. 562 человека, для которых создано 24 тыс. 970 аудиторий в 1 тыс. 522 пунктах тестирования.

На Житомирщине зарегистрировались к сдаче теста по украинскому языку и литературе 12 тыс. 300 выпускников. Сегодня по всей области работал 51 пункт тестирования, ведь этот предмет сдают все участники ВНО-2020.

Житомирская ОГА показала, как в условиях пандемии и карантина дети сдавали экзамен в Житомирской общеобразовательной школе I-III ступеней №5.







































Тэги: ВНО, Житомир, тестирование
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:40:51, Вчера [Материал]
-6

Самое смешное . что у нас нет пандемии заявил главный врач по короновирусу Ляшко. Дезинфекция полезна от других вирусов.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 20:41:28, Вчера [Материал]
-3

Админ ЖЖ, почему тормозим??? Где суперновость про создание новой полит. партии "Сиськи против коррупции"?????)))))))
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:09:37, Сегодня [Материал]
+2

А "Партія Шарія проти педофілії" вже є?
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