Грубые нарушения: экологи требуют закрыть в Житомирской области свалку 60-тысячного города

Экологи требуют закрыть свалку, куда свозят бытовые отходы из города Новоград-Волынский. Как сообщает экологическая инспекция Полесского округа, полигон хотят закрыть из-за грубых нарушений эксплуатации.
"Обнаружены грубые нарушения эксплуатации полигона в части приема и захоронения твердых бытовых отходов в урочище Ржатковка на территории Чижевского сельского совета Новоград-Волынского района Житомирской области", - информируют экологи.
Коммунальному предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а должностных лиц привлекли к административной ответственности.
20 мая государственные инспекторы по охране окружающей природной среды провели повторную проверку свалки и обнаружили, что требования предписания не выполнены. Следовательно, экологическая инспекция направила в суд исковое заявление "о применении мер реагирования к КП "Шляхрембуд", путем частичной остановки деятельности".
"Запретить эксплуатацию полигона в части приема и захоронения твердых бытовых отходов в урочище Ржатковка на территории Чижевского сельского совета Новоград-Волынского района Житомирской области до момента устранения грубых нарушений требований природоохранного законодательства"
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