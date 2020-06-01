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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 1 » 16:34:14

Грубые нарушения: экологи требуют закрыть в Житомирской области свалку 60-тысячного города

Вчера, 16:51:19 3103 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Грубые нарушения: экологи требуют закрыть в Житомирской области свалку 60-тысячного города

 Экологи требуют закрыть свалку, куда свозят бытовые отходы из города Новоград-Волынский. Как сообщает экологическая инспекция Полесского округа, полигон хотят закрыть из-за грубых нарушений эксплуатации.
 

"Обнаружены грубые нарушения эксплуатации полигона в части приема и захоронения твердых бытовых отходов в урочище Ржатковка на территории Чижевского сельского совета Новоград-Волынского района Житомирской области", - информируют экологи.


Коммунальному предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а должностных лиц привлекли к административной ответственности.

20 мая государственные инспекторы по охране окружающей природной среды провели повторную проверку свалки и обнаружили, что требования предписания не выполнены. Следовательно, экологическая инспекция направила в суд исковое заявление "о применении мер реагирования к КП "Шляхрембуд", путем частичной остановки деятельности".

"Запретить эксплуатацию полигона в части приема и захоронения твердых бытовых отходов в урочище Ржатковка на территории Чижевского сельского совета Новоград-Волынского района Житомирской области до момента устранения грубых нарушений требований природоохранного законодательства", - говорится в иске.
Тэги: свалка, экологи, Новоград-Волынский
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