На Житомирщине обнаружили стихийную свалку, куда годами свозят мусор и загрязняют землю. ФОТО

"По результатам спутникового мониторинга проведенного в период с 2010 по 2020 годы с использованием спутниковых данных, обнаружили факты использования земельных участков в пгт Брусилов под свалки твердых бытовых отходов. В течение указанного периода площадь свалок менялась от 1,387 га до 3,118 га и по состоянию на последнюю дату съемки, а это 25.03.2020 составляла 2,486 га", - говорится в сообщении.