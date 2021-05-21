На Житомирщине обнаружили стихийную свалку, куда годами свозят мусор и загрязняют землю. ФОТО

В поселке Брусилов Житомирской области экологи обнаружили несанкционированную свалку, куда свозят отходы жители пгт и близлежащих населенных пунктов. Об этом в соцсети сообщила Государственная экологическая инспекция
Полесского округа.
"По результатам спутникового мониторинга проведенного в период с 2010 по 2020 годы с использованием спутниковых данных, обнаружили факты использования земельных участков в пгт Брусилов под свалки твердых бытовых отходов. В течение указанного периода площадь свалок менялась от 1,387 га до 3,118 га и по состоянию на последнюю дату съемки, а это 25.03.2020 составляла 2,486 га", - говорится в сообщении.
Во время проверки экологи установили, что после сбора бытовых отходов на территории поселка и близлежащих населенных пунктов, осуществляется их самовольное несанкционированное захоронение на земельном участке площадью более 3 га, который не отведен в собственность или пользование.
Кроме того, указанный участок не защищен противофильтрационными конструкциями, предотвращающими загрязнение земель и подземного водоносного горизонта, не имеет рабочего проекта строительства полигона твердых бытовых отходов и ряда разрешительных документов и согласований.
ФОТО: Государственная экологическая инспекция
Отмечается, что размер вреда, причиненного вследствии засорения отходами и загрязнения земель химическими веществами на территории Брусиловского поселкового совета составляет 3 млн. 862 тыс. 370 грн. Сумму причиненного государству ущерба должен уплатить поселковый совет.
"В случае отказа Брусиловского поселкового совета от добровольной уплаты причиненного государству ущерба, Инспекцией будут приняты меры по предъявлению иска на указанную сумму в Хозяйственный суд Житомирской области", - добавили экологи.