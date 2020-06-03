ДТП в Житомире: легковушка улетела в кювет после столкновения с бусом. ФОТО

В Житомире 2 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Fiat.
ДТП произошло на улице Жуйко рядом с Бердичевским мостом. В результате столкновения автомобиль Fiat слетел в кювет и повредил металлическую ограду.
По информации патрульной полиции, в аварии никто из водителей не пострадал. Машины получили серьезные механические повреждения.
На водителя Volkswagen полиция составила протокол по 124 ст. КоАП.
ФОТО: Житомир онлайн