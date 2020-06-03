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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 3 » 11:46:20

ДТП в Житомире: легковушка улетела в кювет после столкновения с бусом. ФОТО

Сегодня, 12:04:20 993 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: легковушка улетела в кювет после столкновения с бусом. ФОТО

 В Житомире 2 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Fiat.

ДТП произошло на улице Жуйко рядом с Бердичевским мостом. В результате столкновения автомобиль Fiat слетел в кювет и повредил металлическую ограду.

По информации патрульной полиции, в аварии никто из водителей не пострадал. Машины получили серьезные механические повреждения.

На водителя Volkswagen полиция составила протокол по 124 ст. КоАП.









ФОТО: Житомир онлайн
Тэги: Житомир, дтп
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