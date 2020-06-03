В условиях адаптивного карантина в Житомирской области возобновили работу 160 детсадов

С 1 июня в Житомирской области возобновили свою работу в условиях адаптивного карантина уже 160 дошкольных учебных заведений для 6000 детей.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает управление образования и науки облгосадминистрации.
По состоянию на 1 января 2020 года, в 667 детских садах Житомирской области учились 42 828 детей.
В Житомире детские сады открыли 27 мая. Перед открытием заведения дошкольного образования были обеспечены дезинфицирующими средствами, термометрами, средствами индивидуальной защиты и другим необходимым инвентарем.
Напоминаем, в связи с карантином в детсадах введены новые правила.
- Прием в дошкольные образовательные учреждения будет осуществляться с обязательным проведением термометрии и визуального осмотра всех детей. Температурный скрининг детей будут проводить при входе в заведение и каждые 4 часа.
- Рекомендуемый режим работы: прием с 7:30 до 8:30, возвращение детей домой: с 17:00 до 18:00.
- Утренний прием ребенка в учреждение дошкольного образования и передача после окончания дня будет проводить воспитатель группы на территории заведения за пределами здания. При неблагоприятных погодных условиях - на входе в помещение или в павильоне.
- Родители или лица, их заменяющие, должны одевать респиратор или защитную маску.
- Работникам детсадов также будут измерять температуру утром и в течение дня. Не будут допускаться к исполнению обязанностей работники, у которых при проведении температурного скрининга обнаружена температура тела более 37,2°С или признаки респираторных заболеваний.
- В учреждениях организуются места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками для персонала с ограниченным самостоятельным доступ к ним детей. Отмечено: детей следует учить еще тщательнее мыть руки. Дезинфекторы - для персонала.
- Прием детей, переболевших коронавирусной инфекцией или иное инфекционное заболевание, будет осуществляться с обязательным предъявлением справки от врача.
- Предполагается также переформатирование комнат для занятий таким образом, чтобы обеспечить максимальное физическое дистанцирование.