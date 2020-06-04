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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 4 » 13:56:25

В Житомирской области мужчина украл с кладбища крест и сдал на металлолом

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В Житомирской области мужчина украл с кладбища крест и сдал на металлолом

 65-летняя женщина пришла на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родных, и обнаружила пропажу металлического креста с места захоронения ее отца. Инцидент произошел на днях в Романовском районе Житомирской области. Об этом "ЖЖ" рассказали в полиции Житомирской области.

В ходе раскрытия преступления полицейский опросил местных жителей, в том числе и предпринимателя, который занимается заготовкой металлолома.
 

"Он сообщил, что ему принесли крест, похожий на кладбищенский, для переработки. Мужчина, который сдал металл, утверждал, что нашел его во время уборки на кладбище", - отмечают правоохранители.


Участковый офицер по описанию установил вероятно причастного к правонарушению - 31-летнего местного жителя, который ведет асоциальный образ жизни. Предварительно известно, что мужчина вытащил крест с могилы и занес в пункт приема металлолома. Таким образом он думал раздобыть деньги на спиртное.

Похищенный крест полицейские изъяли. Сейчас в рамках начатого по ч. 3 ст. 297 продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

"Мужчине может грозить ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет, или лишение свободы от 4 до 7 лет", - добавляют в полиции.
Тэги: Крест, кладбище, Житомирская область
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