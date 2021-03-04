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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 4 » 14:37:21

Залез через окно и украл кресты: в Житомирской области поймали церковного вора

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Залез через окно и украл кресты: в Житомирской области поймали церковного вора

 В Житомирской области в пгт Довбыш с территории храма неизвестный украл кресты, которые использовались во время богослужений. Полиции удалось оперативно разыскать вора – 20-летнего местного жителя.

"В местный отдел полицейской деятельности обратился 48-летний житель пгт Довбыша с сообщением о похищении имущества из церковного дома. Днем 3 марта священнослужитель вошел в помещение по делам и обнаружил отсутствие нескольких церковных крестов, используемых во время богослужений", – информирует полиция области.

Правонарушитель попал в помещение, повредив окно. Кроме обрядовых предметов, из дома исчезли несколько камер видеонаблюдения, зарядное устройство и компьютерная мышка.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские опросили местных жителей и получили свидетельство о вероятной причастности к событию 20-летнего жителя поселка.
 

"В подсобном помещении по месту жительства парня полицейские обнаружили сумку с частью похищенного имущества", – отметили правоохранители.


Парню за кражу грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. 
Тэги: Житомирская область, церковь, Крест, кража
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