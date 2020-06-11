Житомирянам рекомендуют не купаться в Тетереве: вода не соответствует нормам

Житомирянам из-за загрязнения воды не рекомендуют купаться в реке Тетерев. Также загрязнение обнаружили в реках Коростеня и Бердичева. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.
«Согласно полученным результатам, жителям городов Житомир, Коростень и Бердичев купаться в реках Тетерев, Уж и Гнилопять не рекомендуется»
, - говорится в сообщении
.
В целом специалисты лабораторного центра исследовали качество воды в 4 реках, среди которых нормативам соответствует только Случь в Новограде-Волынском.
В Тетереве, Уже и Гнилопяти зафиксировали бактериологическое загрязнение, превышение показателей биохимического потребления кислорода (БПК 5) и химического потребления кислорода (ХПК).
Отмечается, что лабораторные исследования качества воды на официальных пляжах Житомирской области проводили в течение 8-10 июня.
Напомним, в Житомире из-за грязной воды с 1 июня не стартовал купальный сезон
.
Запрещают они..Достали вы со своими запретами...Ничего делать толком не делаете,а только ЗАПРЕЩАЕТЕ...Удобно очень.