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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 11 » 13:54:58

Житомирянам рекомендуют не купаться в Тетереве: вода не соответствует нормам

Сегодня, 14:07:58 312 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам рекомендуют не купаться в Тетереве: вода не соответствует нормам

 Житомирянам из-за загрязнения воды не рекомендуют купаться в реке Тетерев. Также загрязнение обнаружили в реках Коростеня и Бердичева. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.

«Согласно полученным результатам, жителям городов Житомир, Коростень и Бердичев купаться в реках Тетерев, Уж и Гнилопять не рекомендуется», - говорится в сообщении.

В целом специалисты лабораторного центра исследовали качество воды в 4 реках, среди которых нормативам соответствует только Случь в Новограде-Волынском.

В Тетереве, Уже и Гнилопяти зафиксировали бактериологическое загрязнение, превышение показателей биохимического потребления кислорода (БПК 5) и химического потребления кислорода (ХПК).

Отмечается, что лабораторные исследования качества воды на официальных пляжах Житомирской области проводили в течение 8-10 июня.

Напомним, в Житомире из-за грязной воды с 1 июня не стартовал купальный сезон.
Тэги: Житомир, вода, Тетерев, купание
Комментариев: 2
priatel
1 Андрей (priatel)   • 14:50:13, Сегодня [Материал]
+2

Так штрафуйте гадов,которые их ЗАГРЯЗНЯЮТ!!!!
Запрещают они..Достали вы со своими запретами...Ничего делать толком не делаете,а только ЗАПРЕЩАЕТЕ...Удобно очень.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 15:53:31, Сегодня [Материал]
0

Купаться нельзя, а пить значит можно?
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