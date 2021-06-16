Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 16 Июня 2021    18:49:24
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 16 » 11:58:25

В воде двух житомирских пляжей нашли кишечную палочку

Сегодня, 11:58:25 600 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В воде двух житомирских пляжей нашли кишечную палочку

 Качество воды на городских пляжах в гидропарке не соответствует нормативам: специалисты обнаружили превышение содержания кишечной палочки. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья.

Отмечается, что проверку 11 июня проводил Житомирский областной лабораторный центр. Пробы воды из Тетерева взяли на обоих пляжах.

Результаты анализов свидетельствуют, что в реке Тетерев в районе взрослого пляжа содержание лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП) составляет 70 000 на куб. дм, при норме 5 000. То есть превышение в 12 раз.

На детском пляже ситуация лучше, однако также есть загрязнение: 6200 на куб. дм. Поэтому житомирянам пока не рекомендуют купаться в гидропарке.



Единственный пляж в области, где вода в норме и безопасно купаться, находится в городе Новоград-Волынский.

Напомним, в конце мая детский пляж в гидропарке успешно прошел проверку.
Тэги: вода, Тетерев, купание, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:47:47, Сегодня [Материал]

Ну, хоть спортсмены со всей страны смогут продегустировать эту палочку, на соревнованиях по плаванию)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus