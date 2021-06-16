В воде двух житомирских пляжей нашли кишечную палочку

Качество воды на городских пляжах в гидропарке не соответствует нормативам: специалисты обнаружили превышение содержания кишечной палочки. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья
.
Отмечается, что проверку 11 июня проводил Житомирский областной лабораторный центр. Пробы воды из Тетерева взяли на обоих пляжах.
Результаты анализов свидетельствуют, что в реке Тетерев в районе взрослого пляжа содержание лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП) составляет 70 000 на куб. дм, при норме 5 000
. То есть превышение в 12 раз.
На детском пляже ситуация лучше, однако также есть загрязнение: 6200 на куб. дм. Поэтому житомирянам пока не рекомендуют купаться в гидропарке.
Единственный пляж в области, где вода в норме и безопасно купаться, находится в городе Новоград-Волынский.
Напомним, в конце мая детский пляж в гидропарке успешно прошел проверку
.