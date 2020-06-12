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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 12 » 10:19:47

На Житомирщине микроавтобус влетел в дерево: один человек погиб, трое в больнице

Сегодня, 10:38:47 382 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине микроавтобус влетел в дерево: один человек погиб, трое в больнице

 В Житомирской области микроавтобус столкнулся с деревом, в результате один человек погиб, еще несколько получили травмы. Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области, ДТП произошло 11 июня на участке автодороги между с. Дубники и пгт Городница Новоград-Волынского района.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen T-4, 45-летний житель района, двигаясь в направлении пгт Городницы, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом на обочине дороги", - говорят в полиции.

В результате ДТП пассажир транспортного средства, 55-летний житель Новоград-Волынского района, погиб на месте происшествия.

Еще трое пассажиров, двое мужчин в возрасте 36 и 25 лет и 21-летняя женщина, все жители района, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в районную больницу.

Тэги: Житомирщина, Дерево, дтп
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