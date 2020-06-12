На Житомирщине микроавтобус влетел в дерево: один человек погиб, трое в больнице

В Житомирской области микроавтобус столкнулся с деревом, в результате один человек погиб, еще несколько получили травмы. Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, ДТП произошло 11 июня на участке автодороги между с. Дубники и пгт Городница Новоград-Волынского района.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen T-4, 45-летний житель района, двигаясь в направлении пгт Городницы, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом на обочине дороги"
, - говорят в полиции.
В результате ДТП пассажир транспортного средства, 55-летний житель Новоград-Волынского района, погиб на месте происшествия.
Еще трое пассажиров, двое мужчин в возрасте 36 и 25 лет и 21-летняя женщина, все жители района, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в районную больницу.