В Житомирской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице. ФОТО

В Радомишлськом районе Житомирской области автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 12 км автодороги Малин-Радомышль.
Об этом 4 декабря "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2105, 31-летний житель районного центра, не справился с управлением на закругленном участке дороги, съехал на обочину, где произошло столкновение с деревом", – говорят в полиции.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, 27-летняя местная жительница. Их госпитализировали в больницу города Радомышль.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, – добавляют правоохранители.