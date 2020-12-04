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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 4 » 10:33:28

В Житомирской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице. ФОТО

Сегодня, 10:58:28 598 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице. ФОТО

 В Радомишлськом районе Житомирской области автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 12 км автодороги Малин-Радомышль.

Об этом 4 декабря "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2105, 31-летний житель районного центра, не справился с управлением на закругленном участке дороги, съехал на обочину, где произошло столкновение с деревом", – говорят в полиции.




В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка автомобиля, 27-летняя местная жительница. Их госпитализировали в больницу города Радомышль.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – добавляют правоохранители.
Тэги: дтп, Дерево, Житомирщина
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