На карьере во время отдыха с компанией утонул 18-летний парень

На карьере в Житомирской области утонул молодой человек, который отдыхал вблизи с компанией, распивавшей спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.



Так, 13 июня около двух часов дня на "101" поступило сообщение о том, что в селе Вербовка Лугинского района в карьере утонул парень. Спасатели сообщили о происшествии сотрудникам полиции и выехали на водоем.



По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. После употребления алкоголя парень пошел плавать. Через некоторое время друзья заметили, что его нет и начали бить тревогу, однако парня нигде не было. Тогда отдыхающие уже позвонили спасателям.



Для поиска пропавшего специалисты ГСЧС привлекли водолазов областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде. На расстоянии около 10 м от берега на глубине 3 м они достали тело погибшего, 2002 года рождения.



Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.