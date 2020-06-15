Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.06.2020    06:43:57
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 15 » 09:00:35

На карьере во время отдыха с компанией утонул 18-летний парень

Вчера, 09:05:23 1527 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На карьере во время отдыха с компанией утонул 18-летний парень
На карьере в Житомирской области утонул молодой человек, который отдыхал вблизи с компанией, распивавшей спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
 
Так, 13 июня около двух часов дня на "101" поступило сообщение о том, что в селе Вербовка Лугинского района в карьере утонул парень. Спасатели сообщили о происшествии сотрудникам полиции и выехали на водоем.
 
По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. После употребления алкоголя парень пошел плавать. Через некоторое время друзья заметили, что его нет и начали бить тревогу, однако парня нигде не было. Тогда отдыхающие уже позвонили спасателям.
 
Для поиска пропавшего специалисты ГСЧС привлекли водолазов областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде. На расстоянии около 10 м от берега на глубине 3 м они достали тело погибшего, 2002 года рождения.
 
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.
Тэги: Лугины, алкоголь, утонул
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus