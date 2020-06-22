В Житомире жестко проучили лидера Партии Шария Сергея Никулина. ВИДЕО

Сегодня в понедельник, 22 июня, около 14:00, несколько украинцев посетили офис Партии Шария, расположенный в центре Житомира на Михайловской, чтобы «пообщаться».
В результате между ними и руководством областной ячейки партии произошла драка, был применён слезоточивый газ — пострадал лидер областной ячейки Партии Шария Сергей Никулин.
Видео инцидента опубликовала в социальной сети Facebook Ирина Коцюба.
"Я против партии Шария, но в «Спорттоварах» работает множество людей, которые в жару дышали газом ... Парни, когда разбираетесь между собой, не подвергайте опасности других", – написала Ирина в Facebook.
Инцидент произошёл днём — около 14:00 в торговом центре «Спорттовары» на Михайловской — именно там на третьем этаже расположен офис Партии Шария.
Вот как объяснили произошедшее сами нападавшие:
"Ситуация такая — ребята пришли пообщаться, а «представители шарика» начали унижать участников АТО, запшикали парней газовыми баллонами, в ответ получили сопротивление, – рассказал на условиях анонимности один из участников вышеописанных событий.
Представители скандального политика Анатолия Шария ситуацию официально пока никак не комментируют.
Вот что рассказали об инциденте в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области:
"На место происшествия выезжали работники полиции. По указанному факту открыто уголовное производство с признаками правонарушений статьи 194 (повреждение имущества) и статья 125 (легкие телесные повреждения). Продолжается установка причастных лиц и их место нахождения.
– Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося?
– Один человек обратился с соответствующим заявлением в полицию. Предварительно у него диагностированы ушибы и ссадины", – рассказала Freshnews глава пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Напомним, 17 июня в Киеве партией Шария был проведён митинг в защиту свободы слова. Непосредственно во время акции, а также после неё произошло несколько конфликтов между активистами Национального корпуса и других украинских движений с участниками митинга и членами партии Шария.
"Я буду писать заяву!" - побитый Сергей Никулин угрожает полицией.
А вообще не нравится партия, нах туда идти и бить людей... логика быдла, этого жирного так же могут вырубить где то в подъезде
Я не за шария, но мне не понятен сам смысл пришли и побили, мало ли что кому не нравится... кулаками все не решить... но до ладно... в самом деле тут каждый увидел что захотел.
А цей оболтус першим примінив балончик, за що і отримав по рожі.
Тож в даному випадку один з балончиком порушив закон бо його примінив незаконно і примінив перший, а другому не було нічого іншого як захищатись і він не перевершив межы необхыдної оборони.
чувак выставил баллон, но не использовал. Второй чувак ударил первым, и явно заработал себе на срок.
Шариевский он или путинский, или еще какой то не важно. Закон или один для всех, или мы банановая республика. Решай на чьей ты стороне, и какой ты хочешь видеть эту страну.
Кто-нибудь, скажите этим "участникам АТО", что АТО проходит не в "Спорттоварах" на Михайловской...
радио тысячи холмов
#Житомир.Реалии
А Сталін створив навіть особливий загін СМЕРШ, щоб ліквідовувати ворожих агентів і продажних шкур в себе в тилу, подібних до тебе, бо знав, яку вони несуть загрозу!
Нам би позичити свого Сталіна на декілька місяців, то всі ці петушарії, болвани леони, бояришники таліхвони, семянюки, петушистіки висили б давно на стовпах наче святкові гірлянди. Отоді б навели порядок і мир прийшов би, бо не було би спротиву від жодного російського фашиста.
Так ты у нас фанат Сталина, оказывается... Вот ты и прокололся.
Давай по суті.
Представник педофіла спровокував напад, першим незаконно, в порушення прав людини, примінив газовий балончик і чим це скінчиться для потерпілої сторони ще невідомо, бо можуть бути проблеми з зором, дихальними шляхами і з серцем.
А інша сторона мала право захищатись, що він і зробив. То ж тут вся вина лежить на тому, хто незаконно примінив спецзасоби і спровокував напад. А якщо у потерпілого ще будуть проблеми з очами чи з чимось іншим, то тут шароварщику потрібно вліпити по повній. Бо ці спецзасоби можна прирівняти до зброї і ті і ті не повинні застосовуватись тими особоми котрим це не дозволено.
То є країна, в яку ти впишешся всім своїм тілом і пропитим мозком.
І тебе там зауважають і будуть весь час питати "Ты меня уважаэшь"?
Тож дуй туди в свою істерічну країну не насилуй себе тут.
В общем, как по мне, то классический случай: хотели как лучше, вышло как всегда.
Тож ми з твоєю тезою згодні.
То коли собі на лобі повісиш табло "*банутий" русофашист?