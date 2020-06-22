В Житомире жестко проучили лидера Партии Шария Сергея Никулина. ВИДЕО

"Я против партии Шария, но в «Спорттоварах» работает множество людей, которые в жару дышали газом ... Парни, когда разбираетесь между собой, не подвергайте опасности других", – написала Ирина в Facebook.

"Ситуация такая — ребята пришли пообщаться, а «представители шарика» начали унижать участников АТО, запшикали парней газовыми баллонами, в ответ получили сопротивление, – рассказал на условиях анонимности один из участников вышеописанных событий.

"На место происшествия выезжали работники полиции. По указанному факту открыто уголовное производство с признаками правонарушений статьи 194 (повреждение имущества) и статья 125 (легкие телесные повреждения). Продолжается установка причастных лиц и их место нахождения.



– Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося?



– Один человек обратился с соответствующим заявлением в полицию. Предварительно у него диагностированы ушибы и ссадины", – рассказала Freshnews глава пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

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