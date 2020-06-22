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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 22 » 20:25:03

В Житомире жестко проучили лидера Партии Шария Сергея Никулина. ВИДЕО

Вчера, 20:35:47 6225 32 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире жестко проучили лидера Партии Шария Сергея Никулина. ВИДЕО

 Сегодня в понедельник, 22 июня, около 14:00, несколько украинцев посетили офис Партии Шария, расположенный в центре Житомира на Михайловской, чтобы «пообщаться».

В результате между ними и руководством областной ячейки партии произошла драка, был применён слезоточивый газ — пострадал лидер областной ячейки Партии Шария Сергей Никулин.

Видео инцидента опубликовала в социальной сети Facebook Ирина Коцюба.

"Я против партии Шария, но в «Спорттоварах» работает множество людей, которые в жару дышали газом ... Парни, когда разбираетесь между собой, не подвергайте опасности других", – написала Ирина в Facebook.


Инцидент произошёл днём — около 14:00 в торговом центре «Спорттовары» на Михайловской — именно там на третьем этаже расположен офис Партии Шария.

Вот как объяснили произошедшее сами нападавшие:

"Ситуация такая — ребята пришли пообщаться, а «представители шарика» начали унижать участников АТО, запшикали парней газовыми баллонами, в ответ получили сопротивление, – рассказал на условиях анонимности один из участников вышеописанных событий.


Представители скандального политика Анатолия Шария ситуацию официально пока никак не комментируют.

Вот что рассказали об инциденте в пресс-службе Национальной полиции в Житомирской области:

"На место происшествия выезжали работники полиции. По указанному факту открыто уголовное производство с признаками правонарушений статьи 194 (повреждение имущества) и статья 125 (легкие телесные повреждения). Продолжается установка причастных лиц и их место нахождения. 

– Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося?

– Один человек обратился с соответствующим заявлением в полицию. Предварительно у него диагностированы ушибы и ссадины", – рассказала Freshnews глава пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.


Напомним, 17 июня в Киеве партией Шария был проведён митинг в защиту свободы слова. Непосредственно во время акции, а также после неё произошло несколько конфликтов между активистами Национального корпуса и других украинских движений с участниками митинга и членами партии Шария. 

 


"Я буду писать заяву!" - побитый Сергей Никулин угрожает полицией.
Тэги: драка, Житомир, Шарий
Комментариев: 32
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 20:50:37, Вчера [Материал]
-5

ну газовым баллоном он пытался обороняться, но как видим его вырубили до этого...
А вообще не нравится партия, нах туда идти и бить людей... логика быдла, этого жирного так же могут вырубить где то в подъезде
predi
6 predi (predi)   • 21:16:29, Вчера [Материал]
-3

Якби одів очки, то побачив би те, що було і не виставляв би себе в якості хамелеона.
bobrikov
14 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:39:50, Вчера [Материал]
0

0:32 секунды он выставил перед ним балон, и идет назад... жирный баллона не боится и идет дальше на него.... тут просто если достал используй....
Я не за шария, но мне не понятен сам смысл пришли и побили, мало ли что кому не нравится... кулаками все не решить... но до ладно... в самом деле тут каждый увидел что захотел.
Sams2
20 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:53:28, Вчера [Материал]
-2

А что можно ожидать от неокоммунистов? Те же медоды, те же подходы.
yanfel
29 Полевой (yanfel)   • 22:54:48, Вчера [Материал]
0

Археологи нашли древние ножницы возрастом более трёх тысяч лет. Так вот они оказались менее тупыми, чем фанаты Шария.
predi
22 predi (predi)   • 21:57:15, Вчера [Материал]
-2

Застосовувати спецзасоби мають право тільки відповідні органи у відповідних випадках.
А цей оболтус першим примінив балончик, за що і отримав по рожі.
Тож в даному випадку один з балончиком порушив закон бо його примінив незаконно і примінив перший, а другому не було нічого іншого як захищатись і він не перевершив межы необхыдної оборони.
starix
31 max starkov (starix)   • 23:36:19, Вчера [Материал]
+5

предик, ты или за правду, или иди в другое место...

чувак выставил баллон, но не использовал. Второй чувак ударил первым, и явно заработал себе на срок.
Шариевский он или путинский, или еще какой то не важно. Закон или один для всех, или мы банановая республика. Решай на чьей ты стороне, и какой ты хочешь видеть эту страну.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:59:49, Вчера [Материал]
+2

Подача материала - супер! Похоже, авторам Скабеева с Киселевым преподавали.
Кто-нибудь, скажите этим "участникам АТО", что АТО проходит не в "Спорттоварах" на Михайловской...
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 21:04:57, Вчера [Материал]
-5

не тот уровень....
радио тысячи холмов
#Житомир.Реалии
predi
9 predi (predi)   • 21:29:03, Вчера [Материал]
0

"Кто-нибудь, скажите этим "участникам АТО", что АТО проходит не в "Спорттоварах" на Михайловской..."
А Сталін створив навіть особливий загін СМЕРШ, щоб ліквідовувати ворожих агентів і продажних шкур в себе в тилу, подібних до тебе, бо знав, яку вони несуть загрозу!
Нам би позичити свого Сталіна на декілька місяців, то всі ці петушарії, болвани леони, бояришники таліхвони, семянюки, петушистіки висили б давно на стовпах наче святкові гірлянди. Отоді б навели порядок і мир прийшов би, бо не було би спротиву від жодного російського фашиста.
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:32:28, Вчера [Материал]
+1

Так это юные сталинцы в "Спорттовары" заявились? Дело Ленина живёт и процветает?
Так ты у нас фанат Сталина, оказывается... Вот ты и прокололся.
predi
15 predi (predi)   • 21:41:41, Вчера [Материал]
-1

А з вами необхідно тільки вашими методами, бо інші цівілізовані стосунки між людьми російськи фашисти і нація вбивць не визнає.
Sams2
19 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:50:14, Вчера [Материал]
-1

Да всё, всё, не оправдывайся. Ты теперь юный сталинец.
predi
23 predi (predi)   • 22:17:42, Вчера [Материал]
-1

А шо тут виправдовуватись?
Давай по суті.
Представник педофіла спровокував напад, першим незаконно, в порушення прав людини, примінив газовий балончик і чим це скінчиться для потерпілої сторони ще невідомо, бо можуть бути проблеми з зором, дихальними шляхами і з серцем.
А інша сторона мала право захищатись, що він і зробив. То ж тут вся вина лежить на тому, хто незаконно примінив спецзасоби і спровокував напад. А якщо у потерпілого ще будуть проблеми з очами чи з чимось іншим, то тут шароварщику потрібно вліпити по повній. Бо ці спецзасоби можна прирівняти до зброї і ті і ті не повинні застосовуватись тими особоми котрим це не дозволено.
Житич
4 Василий (Житич)   • 21:12:48, Вчера [Материал]
+6

Нормально!Процесс пошёл!Только удивительно что шароё...щиков начали бить только сейчас. Они должны были ходить с фингалами и в гипсе уже минимум года три.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:15:32, Вчера [Материал]
-2

Ага, понятно. Т.е. если кому-то не нравится, напримаер, нацкорпус, то он имеет полное право метелить его участников? Буду знать.
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 21:21:54, Вчера [Материал]
0

Прям с языка сняли!
predi
11 predi (predi)   • 21:34:53, Вчера [Материал]
-2

А тобі щось не подобається?
То є країна, в яку ти впишешся всім своїм тілом і пропитим мозком.
І тебе там зауважають і будуть весь час питати "Ты меня уважаэшь"?
Тож дуй туди в свою істерічну країну не насилуй себе тут.
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:37:29, Вчера [Материал]
+1

Ты бы, сепар, думал, что говоришь. Ну если есть чем, естественно. Хотя о чём это я? Фанат Сталина в 21-м веке и думать - несовместимо...
Zefir
26 Моє місто (Zefir)   • 22:30:49, Вчера [Материал]
+2

На 5. так! Можешь!
Ивасик
32 Телесик (Ивасик)   • 04:04:51, Сегодня [Материал]
0

Один момент: только такие побои могут сыграть злую шутку с рейтингами. И попытка зашугать может наоборот - поднять еще больше рейтинг Шария. Раньше его пытались не замечать, сейчас делают наоборот больше движений, чтобы он был всегда на слуху.

В общем, как по мне, то классический случай: хотели как лучше, вышло как всегда.
фюрер
8 фюрер (фюрер)   • 21:29:00, Вчера [Материал]
-2

Мало наваляли.
bobrikov
12 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:37:01, Вчера [Материал]
+3

ебанутые вы "люди" раз за силу, надо мирко по закону все решать... на это все... со стадом баранов говорить лень
predi
17 predi (predi)   • 21:49:04, Вчера [Материал]
+1

То в Кремлі всі *бануті бо все рішают тільки з позиції сили і ще більш "бануті всі ті хто служить окупанту?
Тож ми з твоєю тезою згодні.
То коли собі на лобі повісиш табло "*банутий" русофашист?
Boris
21 Boris (Boris)   • 21:54:43, Вчера [Материал]
+2

Розумієте шановний Mr Mr Ya, для таких довбнів як цей прихильник шарікова, як прихильників какая разніца, як прихильників жопоригоблоків, слова чомусь не діють. Слова діють на тих хто вміє слухати, та використовує голову не тільки для того щоб в неї їсти, а і думати. Я не за право сили, я за силу в праві. Спочатку хай кожен повнолітній громадянин, народжений в Україні задасть собі питання - ким він себе вважає, українцем чи кимось іншим? Тоді все стане на свої місця. Але це все звістно стосується людей з думаючою головою, а так.....
predi
16 predi (predi)   • 21:43:44, Вчера [Материал]
-1

Добре що ще є кому захищати Україну від знахабнілих кацапських педофілів.
aptik
18 Артем (aptik)   • 21:49:34, Вчера [Материал]
+3

"Драка в офисе партии Шария в Житомире " - это избиение.
predi
25 predi (predi)   • 22:21:01, Вчера [Материал]
+1

А як тоді кваліфікувати війну на Сході розв'язону кацапським фашизмом?
Zefir
27 Моє місто (Zefir)   • 22:33:00, Вчера [Материал]
-2

На 18. Там ніхт о нікого не бив. Людина захищалась від нападу Нікуліна з балаончиком. Ось і все.
aptik
28 Артем (aptik)   • 22:48:20, Вчера [Материал]
+4

Не важно за кого вы голосуете и кого поддерживаете, но права никто не имеет распускать руки. Это не решение проблем.
ZVEZDA
24 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:19:21, Вчера [Материал]
-1

Бальзам надушу!!!!! Але є недоработка. Побіг на своїх ногах. От якби його понесли його колеги - дегенерати шаріковські то була би вишенка на тортику. Мужику респект!!!! Так повинен вчиняти кожен на його місті. Побачив шарікова бий!
xom
30 xom (xom)   • 23:17:18, Вчера [Материал]
-2

Поскольку путин финансирует все ультраправые партии в Европе, то здесь скорее всего подрались два путинских агента. Для того чтобы скабеевой было о чем говорить и показывать. И не важно догадываются они что работают на путина или нет.
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