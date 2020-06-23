Драка в житомирском офисе партии Шария: участники конфликта рассказали свои версии инцидента. ВИДЕО

22 июня в Житомира в офисе партии Шария произошла драка с участием ветерана "Азова" Романа Боровика и председателя областной организации партии Сергея Никулина.
На опубликованном в соцсети видео видно, что сначала участники конфликта разговаривали в офисе, а когда они вышли в коридор, Никулин попытался распилить в лицо Боровику слезоточивый газ. В свою очередь ветеран в ответ на это повалил сторонника Шария на землю и начал наносить удары, однако тому удалось вырваться на лестничную клетку.
Впоследствии в сети появились видео от обоих участников конфликта.
Роман Боровик, заявил, что он пришел в офис партии Шария, чтобы узнать, как председатель областной организации партии относится к ветеранам полка "Азов". По его словам, представитель партии напал на него с газовым баллончиком.
"Пришел к человеку поинтересоваться, как он относится к Азовским ветеранам, так он сразу достал баллон, начал мне угрожать", - сказал Боровик.
Стоит добавить, что несколько дней назад сторонники партии скандального блогера Анатолия Шария избили в столице ветерана "Азова".
В свою очередь избитый председатель областной организации партии Шария Сергей Никулин записал видео, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Сторонник блогера говорит, что нападение организовано Офисом Президента.
"Владимир Александрович, вы для этого нанимаете этих людей? Вы теперь довольны, чтобы за нашу деятельность на нас нападали? Благодаря вам Украина накрыта полностью волной радикализма, бандитизма и беспредела", - заявил Сергей Никулин.
Никулин обратился в полицию и написал на Боровика заявление об избиении.
"Пришел к человеку поинтересоваться, как он относится к Азовским ветеранам, так он сразу достал баллон, начал мне угрожать", - сказал Боровик.
АХАХХАХАХАХАХАХА. Лучше предлога и не придумаешь.
Налицо угроза применения силы, можно использовать средства самообороны.
Ну, в принципе, что так, что по другому, я рад, что это недоразумение получило по бороде.
А то начинают: "гражданская война" с Буками российскими. Если что, то российский канал LifeNews (сегодня просто L!FE), сами в этом признались, как только самолёт упал. Что правда удалили этот ролик, когда поняли, что сбили пассажирский лайнер. Но это не важно, "гражданская война" же.
P.S. я против Зе