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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 23 » 13:48:01

Драка в житомирском офисе партии Шария: участники конфликта рассказали свои версии инцидента. ВИДЕО

Сегодня, 14:27:11 970 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Драка в житомирском офисе партии Шария: участники конфликта рассказали свои версии инцидента. ВИДЕО

 22 июня в Житомира в офисе партии Шария произошла драка с участием ветерана "Азова" Романа Боровика и председателя областной организации партии Сергея Никулина.

На опубликованном в соцсети видео видно, что сначала участники конфликта разговаривали в офисе, а когда они вышли в коридор, Никулин попытался распилить в лицо Боровику слезоточивый газ. В свою очередь ветеран в ответ на это повалил сторонника Шария на землю и начал наносить удары, однако тому удалось вырваться на лестничную клетку.
 
Впоследствии в сети появились видео от обоих участников конфликта.

Роман Боровик, заявил, что он пришел в офис партии Шария, чтобы узнать, как председатель областной организации партии относится к ветеранам полка "Азов". По его словам, представитель партии напал на него с газовым баллончиком.
 

"Пришел к человеку поинтересоваться, как он относится к Азовским ветеранам, так он сразу достал баллон, начал мне угрожать", - сказал Боровик.


Стоит добавить, что несколько дней назад сторонники партии скандального блогера Анатолия Шария избили в столице ветерана "Азова". 
 

В свою очередь избитый председатель областной организации партии Шария Сергей Никулин записал видео, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Сторонник блогера говорит, что нападение организовано Офисом Президента.
 

"Владимир Александрович, вы для этого нанимаете этих людей? Вы теперь довольны, чтобы за нашу деятельность на нас нападали? Благодаря вам Украина накрыта полностью волной радикализма, бандитизма и беспредела", - заявил Сергей Никулин.

 

Никулин обратился в полицию и написал на Боровика заявление об избиении.
Тэги: Азов, Житомир, драка, Шарий
Комментариев: 9
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 14:47:31, Сегодня [Материал]
+5

Какой ехал, такого и встретил.

"Пришел к человеку поинтересоваться, как он относится к Азовским ветеранам, так он сразу достал баллон, начал мне угрожать", - сказал Боровик.

АХАХХАХАХАХАХАХА. Лучше предлога и не придумаешь.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 14:48:51, Сегодня [Материал]
+5

0:42 "Я заберу у тебя телефон после того как ты получишь в бороду".
Налицо угроза применения силы, можно использовать средства самообороны.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 14:56:39, Сегодня [Материал]
+3

Сирожа переоценивает важность своей персоны. Офис президента его заказал....сильно по голове ударили бедолагу. Вот в то, что не он первым начал - охотно поверю.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:01:21, Сегодня [Материал]
+3

Вопрос, с котрым пришло это бородатое - супер, конечно.
ciklumig
5 НеВажно (ciklumig)   • 15:01:35, Сегодня [Материал]
0

Самая обыкновенная провокация для картинки. ОПЖЗшкиков не трогают.
Ну, в принципе, что так, что по другому, я рад, что это недоразумение получило по бороде.
А то начинают: "гражданская война" с Буками российскими. Если что, то российский канал LifeNews (сегодня просто L!FE), сами в этом признались, как только самолёт упал. Что правда удалили этот ролик, когда поняли, что сбили пассажирский лайнер. Но это не важно, "гражданская война" же.
ciklumig
6 НеВажно (ciklumig)   • 15:03:17, Сегодня [Материал]
-1

Ещё веселит обращение к Зеленскому)) Только в край отбитый кретин не видит, что ОПЖЗ таким образом пытаются прийти к власти, тыкая на фэйлы Зе.
P.S. я против Зе
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:09:30, Сегодня [Материал]
0

А чего удивительного? Эти "ветераны Азова" тоже работают на Путина. Естественно они ОПЗЖ трогать не будут.
SlavaNibiru
8 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:27:31, Сегодня [Материал]
+1

У масці, судячи по голосу - відомий житомирський арієць та герой білої раси Пєня.
DomA
9 Владимир (DomA)   • 16:09:16, Сегодня [Материал]
0

Ахаха)) Зеля замовив петушаріка)))) і хто з них клоун))))
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