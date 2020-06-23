Драка в житомирском офисе партии Шария: участники конфликта рассказали свои версии инцидента. ВИДЕО

"Пришел к человеку поинтересоваться, как он относится к Азовским ветеранам, так он сразу достал баллон, начал мне угрожать", - сказал Боровик.

"Владимир Александрович, вы для этого нанимаете этих людей? Вы теперь довольны, чтобы за нашу деятельность на нас нападали? Благодаря вам Украина накрыта полностью волной радикализма, бандитизма и беспредела", - заявил Сергей Никулин.