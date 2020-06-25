ДТП в Житомире: автомобиль на скорости протаранил дом, водитель в больнице. ВИДЕО

В Житомире водитель автомобиля Renault на скорости вылетел на тротуар и врезался в жилой дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Б. Бердичевская и Жуйко. Об этом стало известно из сюжета СК1.
Очевидец ДТП рассказал, что водитель автомобиля врезался в стену, потому что пытался избежать столкновения с другим автомобилем, который его не пропустил.
Вероятный виновник аварии с места происшествия скрылся. Люди на месте рассказывают, что его разыскивает полиция.
Пострадавшего водителя забрала "скорая". В настоящее время степень тяжести травм неизвестна.
О водителе "Шкоды" мы практически ничего не знаем, но если он выехал на красный свет, то однозначно урод...
Но вернёмся к "Рено".В городе разрешённая скорость 50 км.в час, что равно 14 метрам в секунду.
При такой скорости на сухом асфальте тормозной путь легкового автомобиля около 15 метров.
"Шкоду" он увидел, как минимум, посреди перекрёстка, откуда до дома не менее 20 метров.Следовательно, "Рено" вполне успел бы затормозить, тем более что ехал он под гору, да ещё сбить скорость ему помог тротуарный бордюр.
Судя по повреждениям, Рено въехал в дом со скоростью километров 30-40.
Или водитель "Рено" забыл где находится педаль тормоза, или мы можем догадываться о скорости с которой он ехал.