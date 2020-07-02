Полиция разыскала и задержала мужчину, который устроил кровавую резню в Иршанске

Полицейские задержали 40-летнего жителя Иршанска, который находился в розыске после того, как в ходе уличного конфликта подрезал 9 человек.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, задержание произошло ночью 2 июля в одном из спальных микрорайонов Киева.
"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.
По имеющейся сейчас информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.
Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, конфликт между отдыхающими кафе закончился поножовщиной, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался. События развивались 21 июня в пгт Иршанск
. На территории области проводились специальные мероприятия
для установления места нахождения и задержания нападающего.