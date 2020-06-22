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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 22 » 15:27:39

Кровавая резня в Иршанске: полиция нашла машину, на которой сбежал подозреваемый

Сегодня, 15:36:39 714 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кровавая резня в Иршанске: полиция нашла машину, на которой сбежал подозреваемый

 На Житомирщине конфликт между отдыхающими кафе закончился поножовщиной, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался. Подозреваемый в нанесении повреждений сбежал, полицейским удалось найти его автомобиль.

Напомним, события развивались 21 июня в пгт Иршанск. На территории области проводились специальные мероприятия для установления места нахождения и задержания нападающего.

По данному факту было возбуждено уголовное производство. Мужчине заочно объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник, в ходе первоочередных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль подозреваемого во дворах многоквартирных домов в Иршанске. Были проведены неотложные обыски, в том числе по месту его проживания, изъяты вещественные доказательства.

Также стало известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

На этот раз ему может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Тэги: полиция, Иршанск, резня
Комментариев: 2
den2016
1 Деня (den2016)   • 17:05:39, Сегодня [Материал]
-2

А тем временем полицаи ловят малолеток в сквере с пивом
RaID
2 Сергій (RaID)   • 17:30:02, Сегодня [Материал]
+1

http://anketa.patrol.police.gov.ua/
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