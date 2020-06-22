Кровавая резня в Иршанске: полиция нашла машину, на которой сбежал подозреваемый

На Житомирщине конфликт между отдыхающими кафе закончился поножовщиной, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался. Подозреваемый в нанесении повреждений сбежал, полицейским удалось найти его автомобиль.
Напомним, события развивались 21 июня в пгт Иршанск
. На территории области проводились специальные мероприятия для установления места нахождения и задержания нападающего.
По данному факту было возбуждено уголовное производство. Мужчине заочно объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник, в ходе первоочередных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль подозреваемого во дворах многоквартирных домов в Иршанске. Были проведены неотложные обыски, в том числе по месту его проживания, изъяты вещественные доказательства.
Также стало известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
На этот раз ему может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.