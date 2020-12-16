За убийство и ранение еще 8 человек жителю Иршанска грозит пожизненное заключение

Полицейские после получения результатов экспертных исследований объявили о подозрении в совершении ряда уголовных деяний 40-летнему жителю Иршанска. Мужчина подозревается в убийстве и ранении еще 8 человек.
Напомним, 2 июля ночью в одном из микрорайонов Киева следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали мужчину, который находился в розыске после уличного конфликта в пгт Иршанск.
Потасовка произошла 21 июня
между отдыхающими одного из кафе поселка. В результате 9 человек получили ножевые ранения: один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм тогда с места происшествия скрылся.
"В производстве был назначен ряд экспертных исследований и выполнен комплекс следственно-розыскных мероприятий для установления объективных обстоятельств происшествия. В результате 15 декабря мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Мужчине за содеянное может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.