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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 16 » 09:35:17

За убийство и ранение еще 8 человек жителю Иршанска грозит пожизненное заключение

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За убийство и ранение еще 8 человек жителю Иршанска грозит пожизненное заключение

 Полицейские после получения результатов экспертных исследований объявили о подозрении в совершении ряда уголовных деяний 40-летнему жителю Иршанска. Мужчина подозревается в убийстве и ранении еще 8 человек.

Напомним, 2 июля ночью в одном из микрорайонов Киева следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали мужчину, который находился в розыске после уличного конфликта в пгт Иршанск.

Потасовка произошла 21 июня между отдыхающими одного из кафе поселка. В результате 9 человек получили ножевые ранения: один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм тогда с места происшествия скрылся.
 

"В производстве был назначен ряд экспертных исследований и выполнен комплекс следственно-розыскных мероприятий для установления объективных обстоятельств происшествия. В результате 15 декабря мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.


Мужчине за содеянное может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Тэги: убийство, резня, Иршанск, подозрение
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