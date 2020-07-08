Задушили мужчину и женщину: на Житомирщине по подозрению в убийстве задержали двух парней

В лесной чаще на Житомирщине случайные прохожие обнаружили тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Позже полицейские нашли по месту её жительства и труп сожителя.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, события разворачивались 7 июля в пгт Иршанск.
"Во время первоочередных действий была установлена личность погибшей и место её обитания - вместе с сожителем в пятиэтажке неподалеку. Квартира была закрыта, а в ходе опроса соседей полицейские выяснили, что уже на протяжении двух дней ее хозяев не видно", - информирует полиция.
Во время визуального осмотра через окно в одной из комнат оперативники заметили мужчину, который лежал на кровати без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это и был 60-летний владелец квартиры. По факту смерти обоих было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В этот же день полицейские собрали информацию о погибших, провели подквартирний обход местных жителей и задействовали другие меры непубличного характера.
"В результате была установлена причастность к убийству двух парней, 18 и 19 лет, жителей этого же поселка. Они задержаны, проводятся следственные действия", - сообщил руководитель полиции области Юрий Олейник.
Предварительно установлено, что ночью 5 июля молодые люди находились в квартире погибших, где вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого парни задушили старшего мужчину. Свидетелем происшествия стала 58-летняя сожительница, которую ждала та же участь.
Обоих парней задержали, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи готовят материалы для объявления подозрения в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК) и избрания меры пресечения.
За умышленное убийство двух человек предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.