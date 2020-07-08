Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08.07.2020    20:31:17
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 8 » 10:31:53

Задушили мужчину и женщину: на Житомирщине по подозрению в убийстве задержали двух парней

Сегодня, 10:31:40 1836 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Задушили мужчину и женщину: на Житомирщине по подозрению в убийстве задержали двух парней

 В лесной чаще на Житомирщине случайные прохожие обнаружили тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Позже полицейские нашли по месту её жительства и труп сожителя.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, события разворачивались 7 июля в пгт Иршанск.
 

"Во время первоочередных действий была установлена ​​личность погибшей и место её обитания - вместе с сожителем в пятиэтажке неподалеку. Квартира была закрыта, а в ходе опроса соседей полицейские выяснили, что уже на протяжении двух дней ее хозяев не видно", - информирует полиция.




Во время визуального осмотра через окно в одной из комнат оперативники заметили мужчину, который лежал на кровати без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это и был 60-летний владелец квартиры. По факту смерти обоих было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день полицейские собрали информацию о погибших, провели подквартирний обход местных жителей и задействовали другие меры непубличного характера.
 

"В результате была установлена ​​причастность к убийству двух парней, 18 и 19 лет, жителей этого же поселка. Они задержаны, проводятся следственные действия", - сообщил руководитель полиции области Юрий Олейник.




Предварительно установлено, что ночью 5 июля молодые люди находились в квартире погибших, где вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого парни задушили старшего мужчину. Свидетелем происшествия стала 58-летняя сожительница, которую ждала та же участь.

Обоих парней задержали, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи готовят материалы для объявления подозрения в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК) и избрания меры пресечения.

За умышленное убийство двух человек предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Тэги: Иршанск, Житомирщина, убийство
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus