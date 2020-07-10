Житомирский суд взял под стражу парней, которые убили двух человек в Иршанске

Королёвский районный суд города Житомира взял под стражу двух парней, которые подозреваются в умышленном убийстве мужчины и его сожительницы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает прокуратура Житомирской области.
"В четверг, 9 июля 2020 года, прокуратурой Житомирской области, в рамках процессуального руководства, обеспечено рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения двум подозреваемым в совершении двойного убийства, произошедшего в пгт Иршанск Хорошевского района. По результатам рассмотрения постановлениями Королёвского районного суда города Житомира подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - говорится в сообщении.
Напомним, двойное убийство произошло 5 июля в пгт Иршанск
. Установлено, что двое местных жителей, 18 и 19 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом мужчины, который проживал с сожительницей, чтобы занять у него денег. Однако, во время внезапно возникшего конфликта избили его и задушили.
Женщина, которая стала свидетелем преступления, пыталась убежать, однако злоумышленники уже на улице догнали ее, и, сбив с ног, задушили, а тело скрыли в лесопосадке.
Обоим подозреваемым инкриминируют совершение преступления по п. П. 1, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору).