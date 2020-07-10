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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 10 » 08:52:39

Житомирский суд взял под стражу парней, которые убили двух человек в Иршанске

Сегодня, 08:52:20 660 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд взял под стражу парней, которые убили двух человек в Иршанске

 Королёвский районный суд города Житомира взял под стражу двух парней, которые подозреваются в умышленном убийстве мужчины и его сожительницы. Об этом "Журналу Житомира" сообщает прокуратура Житомирской области.
 

"В четверг, 9 июля 2020 года, прокуратурой Житомирской области, в рамках процессуального руководства, обеспечено рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения двум подозреваемым в совершении двойного убийства, произошедшего в пгт Иршанск Хорошевского района. По результатам рассмотрения постановлениями Королёвского районного суда города Житомира подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - говорится в сообщении.


Напомним, двойное убийство произошло 5 июля в пгт Иршанск. Установлено, что двое местных жителей, 18 и 19 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом мужчины, который проживал с сожительницей, чтобы занять у него денег. Однако, во время внезапно возникшего конфликта избили его и задушили.

Женщина, которая стала свидетелем преступления, пыталась убежать, однако злоумышленники уже на улице догнали ее, и, сбив с ног, задушили, а тело скрыли в лесопосадке.

Обоим подозреваемым инкриминируют совершение преступления по п. П. 1, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору).
Тэги: Иршанск, убийство, суд
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:21:11, Сегодня [Материал]
+1

видать пацаны долго шли к успеху
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