В Житомирской области подросток подозревается в убийстве: ему грозит до 10 лет тюрьмы

"На берегу реки было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибший - 25-летний житель этого же села, инвалид. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния", - отмечают правоохранители.
"По собранным свидетельствам и другими доказательствами, собранными следователями на месте происшествия, к смертельному травмированию мужчины может быть причастен 15-летний парень. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украина", - говорят в полиции.