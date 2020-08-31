Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 31.08.2020    16:02:26
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 31 » 11:36:22

В Житомирской области подросток подозревается в убийстве: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 11:44:22 646 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области подросток подозревается в убийстве: ему грозит до 10 лет тюрьмы

 В Барановском районе Житомирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в смертельном травмировании мужчины.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции в Житомирской области, события разворачивались 28 августа в селе Смолдырев.
 

"На берегу реки было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибший - 25-летний житель этого же села, инвалид. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния", - отмечают правоохранители.


Предварительно установлено, что вечером на берегу реки в беседке отдыхала группа молодежи. Поздним вечером к ним подошел и потерпевший. Через некоторое время между мужчиной и одним из ребят возник внезапный конфликт. Он продолжился дракой, в ходе которой погибшему и были нанесены телесные повреждения.
 

"По собранным свидетельствам и другими доказательствами, собранными следователями на месте происшествия, к смертельному травмированию мужчины может быть причастен 15-летний парень. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украина", - говорят в полиции.


Законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Тэги: подозрение, убийство, Подросток
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus