На Житомирщине судят подростка за убийство матери двоих детей: ему грозит пожизненное

17-летнего жителя Новоград-Волынского района обвиняют в совершении тяжких преступлений - убийстве и разбойном нападении на односельчанок. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным предварительного следствия, 17-летний житель Новоград-Волынского района в августе 2020 года умышленно убил 40-летнюю женщину, когда та возвращалась после трех часов ночи домой. Циничное убийство вызвало большой резонанс среди местных жителей и опасение по поводу безопасности проживания в селе, в связи с чем община обратилась в полицию относительно оперативного, полного и объективного расследования преступления", - рассказали в прокуратуре.
Кроме этого, в ходе следствия установлено, что несовершеннолетний в декабре 2019-го совершил еще и разбойное нападение на 47-летнюю односельчанку.
"Житомирская областная прокуратура обеспечивает публичное обвинение в отношении несовершеннолетнего жителя Новоград-Волынского района, которого обвиняют в совершении особо тяжких уголовных преступлений. 23 февраля 2021 года состоялось подготовительное судебное заседание, в котором принято решение о назначении к рассмотрению обвинительного акта по п.7 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений), ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины"
, - информирует ведомство
.
Если вину парня докажут в суде - ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в селе Ярунь Житомирской области в августе 2020-го нашли тело женщины. По заключению специалистов, смерть наступила в результате удушения. Убитая - Юлия Алексеева
, работала библиотекарем, у нее остались муж и двое детей.