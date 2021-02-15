На Житомирщине суд вынес приговор мужчине, который избил и утопил приятеля

Радомишлський районный суд вынес приговор мужчине, который летом 2020 года избил, а затем утопил своего приятеля. Об этом информирует Житомирская областная прокуратура.
"Установлено, что в июле прошлого года, во время отдыха у водоема, между неоднократно судимым 38-летним жителем Радомышльского района и его приятелем, которые распивали вместе алкогольные напитки, возник словесный конфликт. Во время выяснения отношений мужчина набросился на 37-летнего односельчанина, избил его, а потом затащил в водоем и утопил"
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Чтобы скрыть совершенное убийство, злоумышленник сжег одежду пострадавшего, и пригрозив двум свидетелям физической расправой, покинул место преступления. В тот же день он совершил еще одно преступление - похитил из женской сумочки мобильный телефон, который сразу же продал.
Приговором Радомышльского районного суда мужчину признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.