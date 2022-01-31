До смерти избил палкой: житомирский суд наказал мужчину за убийство приятеля

В Житомирской области суд на 7,5 лет посадил в тюрьму мужчину, который до смерти забил палкой приятеля. Об этом сообщили
в областной прокуратуре.
"Расследованием установлено, что преступление совершил в августе 2019 года 31-летний житель Коростышевского района. В частности, в тот день он с приятелем неоднократно употребляли спиртные напитки, а для очередной выпивки выбрали сад односельчанки. Очевидно, количество выпитого так подогрело эмоции, что между ними завязался спор. В ответ на бранные слова и оскорбления осужденный деревянной палкой нанес 28-летнему приятелю многочисленные удары по голове", - говорится в сообщении прокуратуры.
От полученных травм мужчина скончался.
Жителя Коростышевского района признали виновным в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговором Брусиловского районного суда он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Со времени задержания и до вступления приговора в законную силу осужденный находится под стражей.