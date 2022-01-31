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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 31 » 14:18:37

До смерти избил палкой: житомирский суд наказал мужчину за убийство приятеля

Сегодня, 14:18:37 213 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До смерти избил палкой: житомирский суд наказал мужчину за убийство приятеля

 В Житомирской области суд на 7,5 лет посадил в тюрьму мужчину, который до смерти забил палкой приятеля. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
 

"Расследованием установлено, что преступление совершил в августе 2019 года 31-летний житель Коростышевского района. В частности, в тот день он с приятелем неоднократно употребляли спиртные напитки, а для очередной выпивки выбрали сад односельчанки. Очевидно, количество выпитого так подогрело эмоции, что между ними завязался спор. В ответ на бранные слова и оскорбления осужденный деревянной палкой нанес 28-летнему приятелю многочисленные удары по голове", - говорится в сообщении прокуратуры.


От полученных травм мужчина скончался.

Жителя Коростышевского района признали виновным в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговором Брусиловского районного суда он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Со времени задержания и до вступления приговора в законную силу осужденный находится под стражей.
 
Тэги: Житомирщина, убийство, суд
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 14:45:40, Сегодня [Материал]

жесть.. дали минималку.. чувак в состянии алкогольного опьянения палкой забил до смерти собутыльника.. в этой стране человеческая жизнь не стоит ничего.
санкция статьи предусматривает кстати от 7 до 15.. дали 7 с половиной..
и кстати , преступник с августа 2019 года в сизо а значит уже 2 с половиной года... соответственно считает день за два..
и того посути 5 лет он уже отбыл. останется 2,5.
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