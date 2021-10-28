Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28 Октября 2021    16:43:08
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 28 » 10:56:22

Нанесла 28 ударов ножом: 15-летнюю жительницу Житомирщины будут судить за убийство подростка

Сегодня, 10:56:22 778 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Нанесла 28 ударов ножом: 15-летнюю жительницу Житомирщины будут судить за убийство подростка

 В суд направлено обвинение 15-летней жительницы Коростенского района в убийстве 14-летнего знакомого. Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда полицейские обнаружили тело безвестно пропавшего парня в заброшенном здании под кирпичами.

"15-летняя девушка, в то время ученица 9 класса местной гимназии, для выяснения личных отношений с 14-летним подростком назначила ему встречу в заброшенном помещении, что неподалеку от с. Грозино Коростенского района. Когда же парень пришел, предложила поиграть в своеобразную игру, связав ему за спиной липкой лентой руки, лишив таким образом возможности сопротивляться", - информирует ведомство.

В дальнейшем ему были нанесены многочисленные удары, по меньшей мере - 28 ножом, а также обломком кирпича в разные части тела. С целью сокрытия следов преступления тело было перемещено в другое место и прикинуто строительным мусором.
 

"По результатам проведенных более двадцати судебных экспертиз установлено, что убийство совершенное с особой жестокостью, во время которой потерпевший испытывал невыносимую физическую боль", - добавили в прокуратуре.


Следователи объявили девушке о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

По действующему законодательству за умышленное убийство определено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Тэги: Подросток, Житомирщина, суд, убийство
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:59:10, Сегодня [Материал]

За такое только пожизненное.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus