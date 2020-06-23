Новые детали резни на Житомирщине: мать подозреваемого говорит, что ее сын оборонялся

"Он подошел и начал к ребятам приставать. Говорю (ему - ред.): "Мужчина, не трогайте, мы отдыхаем своей компанией". Он смотрит мне в глаза и говорит: "Я не буду их трогать ... Я ничего не буду делать, я просто покурю с ними и все", - рассказала Анастасия Перун.

"Я выбегаю, и там все ребята лежат в крови. А этот мужчина, который убил, он стоял у машины и курил. Матами он сказал, что "вы меня не найдете, я вас всех перерубаю, кто остался в живых", - рассказала Анастасия Перун.

"Было ранение проникающее в ногу и было ранение бедренной артерии, поэтому раненого привезли уже обескровленного", - сказала Неля Багинская, директор Хорошевской центральной райбольницы.

"Люди рассказали, что он там зашел, сел, взял кофе, подходит к нему этот Забродский, говорит: "Давай выйдем поговорим". Он вышел. Вышла и толпа парней, начали бить, он упал", - добавила мать подозреваемого.