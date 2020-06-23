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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 23 » 11:55:45

Новые детали резни на Житомирщине: мать подозреваемого говорит, что ее сын оборонялся

Сегодня, 12:00:12 970 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые детали резни на Житомирщине: мать подозреваемого говорит, что ее сын оборонялся

 В Житомирской области полиция до сих пор разыскивает мужчину, который возле кафе подрезал девять человек. Один из пострадавших скончался в больнице, еще трое сейчас находятся в реанимации. Инцидент произошел в поселке Иршанск вечером 21 июня.

В тот вечер молодежь праздновала день рождения. Сначала гуляли у озера, а когда начался дождь, перешли в местное кафе, рассказала очевидец Анастасия Перун. Девушка отметила, что к столику подошел какой-то человек и попросил ребят выйти на улицу, чтобы поговорить, передает ТСН.
 

"Он подошел и начал к ребятам приставать. Говорю (ему - ред.): "Мужчина, не трогайте, мы отдыхаем своей компанией". Он смотрит мне в глаза и говорит: "Я не буду их трогать ... Я ничего не буду делать, я просто покурю с ними и все", - рассказала Анастасия Перун.


Парни вышли с незнакомцем, после этого произошла резня. Раненых внутрь не пустила владелица кафе. Все девять молодых людей лежали прямо на асфальте, пока не приехала скорая.

Девушка, оставшаяся в кафе, говорит, что парней не было считанные минуты.
 

"Я выбегаю, и там все ребята лежат в крови. А этот мужчина, который убил, он стоял у машины и курил. Матами он сказал, что "вы меня не найдете, я вас всех перерубаю, кто остался в живых", - рассказала Анастасия Перун.


Мужчина сел в машину и уехал. Девушка стала вызывать скорую и звонить родителям. Медики едва успевали принимать раненых. 28-летний военный, участвовавший в войне на Донбассе, Сергей Забродский потерял много крови и скончался в больнице.
 

"Было ранение проникающее в ногу и было ранение бедренной артерии, поэтому раненого привезли уже обескровленного", - сказала Неля Багинская, директор Хорошевской центральной райбольницы.


Трое пострадавших в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное, говорят медики. К другим в палаты не пускают, потому что карантин.

Полиция разыскивает нападавшего, пока нашли только машину подозреваемого. Его личность уже известна - это 40-летний Виктор Фарафонов.

"Нападающий ранее судимый за вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений", - отметил руководитель Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

ТСН разыскала мать подозреваемого и у нее своя версия случившегося. Уверяет, что компания навеселе набросилась на ее сына, а тот - оборонялся.
 

"Люди рассказали, что он там зашел, сел, взял кофе, подходит к нему этот Забродский, говорит: "Давай выйдем поговорим". Он вышел. Вышла и толпа парней, начали бить, он упал", - добавила мать подозреваемого.


Где ее сын сейчас - женщина не знает. Никаких комментариев в кафе получить не удалось - оно закрыто. В полиции продолжают поиски подозреваемого, которому грозит до 15 лет лишения свободы.
Тэги: резня, Иршанск, Житомирщина
Комментариев: 6
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 12:25:02, Сегодня [Материал]
+1

Норм так оборонялся.........((((((
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:37:52, Сегодня [Материал]
+1

"ТСН разыскала мать подозреваемого"... Все що потрібно знати про "журналістів" ТСН з г+г. Додовбуть всіх хто має чи немає відношення до суті справи раді хайпу на темі і сюжету. Ще скоро знайдуть виховательку з дит садка і чувака з яким за одною партою сиділи і отримують їх цінні коментарі. Тьфу. Так само було з згвалтованою у Кагарлику, замість того щоб дати спокій людині, її шукають, ломляться до неї у хату, сусідам і все щоб зробити сюжет на хайпі і чужому горі. Ганьба таким.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:02:16, Сегодня [Материал]
+3

В любом случае был конфликт в самом кофе, поэтому и все вышли на улицу...(а не как тут говорят просто вышли покурить) сначала говорили что на танцах его задели, и этому было походом для него выйти на улицу.... а тут уже пишут что просто пошел говорить, в любом случае это пожизненное.... если его хотели бить и т.д. достал бы "нож" и у них желание на его прыгать пропало бы, но скорее всего сам доепался достал нож и стал резать... склоняюсь к последней версии из-за того что уже был судим за нанесение тяжких телесных... а нормальные люди из тюрьмы мало выходят, тому подтверждения стоял у машины курил и говорил что остальных добьет...
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:33:23, Сегодня [Материал]
+1

Ну вряд ли бы он один на семерых пошел, скорее всего всё же они его на разборки потянули. А то, что их назад в кафе не пустили - видать не очень им там были рады.
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:05:58, Сегодня [Материал]
0

бывший зек бухой с ножом мог 1 на 8, а в кафе не пустили хозяйка думаю из-за своих побуждений... что бы у нее проблем меньше было (кафе должны быть закрыты) она даже скорую не вызвала... но да ладно... пусть менты разбираются, я просто сказал свое видение
Roxiii
5 Рокси (Roxiii)   • 14:58:12, Сегодня [Материал]
0

Виктор Фарафонов, начиная с 1997 года был судим 6 раз. В основном за кражи. Последний раз кража сопровождалась нанесением тяжких телесных.
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