Новые детали резни на Житомирщине: мать подозреваемого говорит, что ее сын оборонялся

В Житомирской области полиция до сих пор разыскивает мужчину, который возле кафе подрезал девять человек. Один из пострадавших скончался в больнице, еще трое сейчас находятся в реанимации. Инцидент произошел в поселке Иршанск вечером 21 июня
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В тот вечер молодежь праздновала день рождения. Сначала гуляли у озера, а когда начался дождь, перешли в местное кафе, рассказала очевидец Анастасия Перун. Девушка отметила, что к столику подошел какой-то человек и попросил ребят выйти на улицу, чтобы поговорить, передает ТСН
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"Он подошел и начал к ребятам приставать. Говорю (ему - ред.): "Мужчина, не трогайте, мы отдыхаем своей компанией". Он смотрит мне в глаза и говорит: "Я не буду их трогать ... Я ничего не буду делать, я просто покурю с ними и все", - рассказала Анастасия Перун.
Парни вышли с незнакомцем, после этого произошла резня. Раненых внутрь не пустила владелица кафе. Все девять молодых людей лежали прямо на асфальте, пока не приехала скорая.
Девушка, оставшаяся в кафе, говорит, что парней не было считанные минуты.
"Я выбегаю, и там все ребята лежат в крови. А этот мужчина, который убил, он стоял у машины и курил. Матами он сказал, что "вы меня не найдете, я вас всех перерубаю, кто остался в живых", - рассказала Анастасия Перун.
Мужчина сел в машину и уехал. Девушка стала вызывать скорую и звонить родителям. Медики едва успевали принимать раненых. 28-летний военный, участвовавший в войне на Донбассе, Сергей Забродский потерял много крови и скончался в больнице.
"Было ранение проникающее в ногу и было ранение бедренной артерии, поэтому раненого привезли уже обескровленного", - сказала Неля Багинская, директор Хорошевской центральной райбольницы.
Трое пострадавших в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное, говорят медики. К другим в палаты не пускают, потому что карантин.
Полиция разыскивает нападавшего, пока нашли только машину подозреваемого
. Его личность уже известна - это 40-летний Виктор Фарафонов.
"Нападающий ранее судимый за вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений"
, - отметил руководитель Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.
ТСН разыскала мать подозреваемого и у нее своя версия случившегося. Уверяет, что компания навеселе набросилась на ее сына, а тот - оборонялся.
"Люди рассказали, что он там зашел, сел, взял кофе, подходит к нему этот Забродский, говорит: "Давай выйдем поговорим". Он вышел. Вышла и толпа парней, начали бить, он упал", - добавила мать подозреваемого.
Где ее сын сейчас - женщина не знает. Никаких комментариев в кафе получить не удалось - оно закрыто. В полиции продолжают поиски подозреваемого, которому грозит до 15 лет лишения свободы.