В Житомирской области туристам предлагают новый маршрут: что можно увидеть

В Радомышльской городской ОТГ в Житомирской области разработали для туристов велотур выходного дня. Об этом сообщают в отделе экономического развития Радомышльского городского совета.

Те, кто воспользуется новым маршрутом, увидят знаменитый замок-музей "Радомысль", живописный лес с древними породами и источник с целебной водой.

“У нас есть для вас замечательная идея – велотур выходного дня по Радомышльской громаде", - пишут в сообщении.



Фото: Туристам предложили новый веломаршрут в Житомирской области (radmr.gov.ua)



Новый веломаршрут пролегает через известный замок-музей "Радомысль", в котором есть уникальный музей домашней украинской иконы.



Также можно посмотреть повстанческий хутор и окружающую его природу. А это - чистый лес, Митькины озера с речными черепахами и потрясающей красоты поля.



Также туристам предлагают побывать у местного источника Ринва, который находится в селе Ставки. Местные говорят, что вода из этого источника обладает целебными свойствами.



Фото: Новый маршрут выходного дня (radmr.gov.ua)