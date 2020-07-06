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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 6 » 07:31:58

В Житомирской области туристам предлагают новый маршрут: что можно увидеть

Сегодня, 00:14:58 1492 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области туристам предлагают новый маршрут: что можно увидеть

В Радомышльской городской ОТГ в Житомирской области разработали для туристов велотур выходного дня. Об этом сообщают в отделе экономического развития Радомышльского городского совета.

Те, кто воспользуется новым маршрутом, увидят знаменитый замок-музей "Радомысль", живописный лес с древними породами и источник с целебной водой.

“У нас есть для вас замечательная идея – велотур выходного дня по Радомышльской громаде", - пишут в сообщении.
 

В Житомирской области туристам предлагают новый маршрут: что можно увидетьФото: Туристам предложили новый веломаршрут в Житомирской области (radmr.gov.ua)


Новый веломаршрут пролегает через известный замок-музей "Радомысль", в котором есть уникальный музей домашней украинской иконы.

Также можно посмотреть повстанческий хутор и окружающую его природу. А это - чистый лес, Митькины озера с речными черепахами и потрясающей красоты поля.

Также туристам предлагают побывать у местного источника Ринва, который находится в селе Ставки. Местные говорят, что вода из этого источника обладает целебными свойствами.
 

В Житомирской области туристам предлагают новый маршрут: что можно увидетьФото: Новый маршрут выходного дня (radmr.gov.ua)

Тэги: туризм, Радомышль, туристы
Комментариев: 1
mihailsvetlov
1 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 11:30:53, Сегодня [Материал]
+1

И где он, этот маршрут?
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