Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Культура. Путешествие на велосипеде: в Житомирской области создали 20-километровый туристический маршрут. ФОТО - 11 Ноября 2021