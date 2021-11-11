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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Ноябрь » 11 » 08:41:10

Путешествие на велосипеде: в Житомирской области создали 20-километровый туристический маршрут. ФОТО

Сегодня, 08:41:10 1602 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Путешествие на велосипеде: в Житомирской области создали 20-километровый туристический маршрут. ФОТО

 В Житомирской области в Радомышльской громаде разработали и открыли велосипедный маршрут для туристов «VeloRegia: королевским путем на велосипеде». Проект был реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Как стало известно «Журналу Житомира», протяженность маршрута составляет 20 км и охватывает 14 историко-культурных объектов:
 
  • 1. Городская смотровая башня;
  • 2. Свято-Николаевский Собор;
  • 3. Радомышльский народный краеведческий музей;
  • 4. Здание Униатской консистории;
  • 5. Земская управа (Радомышльская больница);
  • 6. Пивзавод «Радомышль»;
  • 7. Радомысльская мужская гимназия (Санаторная школа-интернат);
  • 8. Экспозиция-мастерская народных музыкальных инструментов Василия Воливача;
  • 9. Замок-музей «Радомысль»;
  • 10. Историко-культурное пространство «Повстанческий хутор»;
  • 11. Геологическая памятка природы «Черный камень»;
  • 12 Урочище «Рынва»;
  • 13. Художественное имение «Ставки»;
  • 14. Ставецкая школа.



Рядом с каждым туристическим объектом установлены туристические информационные доски. На них размещена общая информация об объекте на украинском и английском языках, шрифтом Брайля, QR-код со ссылкой на туристическую карту.

Также для удобной навигации установлены столбы с указателями на украинском и английском языках. Рядом с основными туристическими локациями обустроили велосипедные парковки.

Маршрут был нанесен на интерактивную туристическую карту. Она доступна по ссылке.












Тэги: Житомирщина, веломаршрут, туризм, Радомышль
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