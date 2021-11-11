Путешествие на велосипеде: в Житомирской области создали 20-километровый туристический маршрут. ФОТО

В Житомирской области в Радомышльской громаде разработали и открыли велосипедный маршрут для туристов «VeloRegia: королевским путем на велосипеде». Проект был реализован при поддержке Украинского культурного фонда.
Как стало известно «Журналу Житомира
», протяженность маршрута составляет 20 км и охватывает 14 историко-культурных объектов:
- 1. Городская смотровая башня;
- 2. Свято-Николаевский Собор;
- 3. Радомышльский народный краеведческий музей;
- 4. Здание Униатской консистории;
- 5. Земская управа (Радомышльская больница);
- 6. Пивзавод «Радомышль»;
- 7. Радомысльская мужская гимназия (Санаторная школа-интернат);
- 8. Экспозиция-мастерская народных музыкальных инструментов Василия Воливача;
- 9. Замок-музей «Радомысль»;
- 10. Историко-культурное пространство «Повстанческий хутор»;
- 11. Геологическая памятка природы «Черный камень»;
- 12 Урочище «Рынва»;
- 13. Художественное имение «Ставки»;
- 14. Ставецкая школа.
Рядом с каждым туристическим объектом установлены туристические информационные доски. На них размещена общая информация об объекте на украинском и английском языках, шрифтом Брайля, QR-код со ссылкой на туристическую карту.
Также для удобной навигации установлены столбы с указателями на украинском и английском языках. Рядом с основными туристическими локациями обустроили велосипедные парковки.
Маршрут был нанесен на интерактивную туристическую карту. Она доступна по ссылке
.