Каменное село. Легенды и байки самого мистического места Житомирщины

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Бандитские фишки и корабельная сосна

Житель десятитысячного Олевска Виктор гордится соседством с Каменным селом

ВСЕ ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН

Каменное село ежегодно посещают около двух тысяч туристов

Юрий срезает вешенку ножом, привезенным в 80-х из Кубы, куда он сопровождал детей после аварии на ЧАЭС

Прелесть тайны

Гид говорит, что во время каждой поездки в Каменное село можно найти что-то новое

Среди холодных валунов Юрий чувствует себя комфортно

Халимончук: "Ми тут гості, а не царі природи, які роблять, що хочуть"

По словам гида Юрия, доказательств, что в Каменном селе жили люди, пока нет. Но рядом есть свидетельства человеческой деятельности

Пирамида – один из самых заметных валунов

Если не знать о Каменном селе и случайно наткнуться на него в лесу, можно легко поверить в его мистическую природу

Юрий заряжается от валунов энергией и позитивом

Чистилище

Халимончук: "Час від часу беру мішки і ми збираємо сміття. Буває, що дуже багато залишається від людей"

Туристы оставляют "обереги", надеясь на чудесные перемены в жизни

Божий камень – самое популярное место среди туристов

Особо впечатлительные, находясь здесь, почти впадают в экстаз

По одной из версий, валуны – часть горного массива, который уходит под землю на глубину до километра



Флора Каменного села – отдельный мир для исследований

Тот самый каменный хлеб. Еще его называют Компас. Каким-то чудом трещины на нем указывают на стороны света

Неоязычники приезжают в Каменное село, чтобы поклониться духам и божествам



Байки для туристов придумывают на основе легенд, услышанных от старожилов соседних сел Байки для туристов придумывают на основе легенд, услышанных от старожилов соседних сел

Нажива на живице

Главная миссия Юрия Халимончука – научить людей ценить природу



Следы исчезнувшей в этих краях профессии многие не замечают

Камень и живые организмы переплелись в одно целое