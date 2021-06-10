Семья из Мариуполя, убегая от войны, переехала на Житомирщину: здесь они популяризируют украинскую культуру и быт

"Мы приехали сюда из Донецкой области, из города Мариуполя, поэтому привыкли разговаривать на русском языке, хотя всей душой мы являемся абсолютными украинцами, которые любят свое государство Украина. Это, кстати, стало одной из причин, побудившей нас заняться делом, которым мы сейчас занимаемся. Я имею в виду популяризацию украинской культуры и быта на Полесье", - говорит Сергей Михайлов.

"Вот, видите, перила сделаны из коряг деревьев, - говорит хозяин. - Местные удивлялись: мол, этот дядя собирает в лесу то, что мы сжигаем на огне. А потом они уже увидели наши перила. Что-то похожее мы с женой видели на западе Украины.

Фото: Суспільне

"Из Дании очень часто приезжают, шведы бывают. И еще - вы знаете, они так оберегают лес. А когда видят обычный деревянный стул, готовы на него молиться", - говорит хозяйка Лариса.