Семья из Мариуполя, убегая от войны, переехала на Житомирщину: здесь они популяризируют украинскую культуру и быт

7 лет назад из-за войны на Донбассе семья Сергея и Ларисы Михайловых переехала из Мариуполя на Житомирщину. Продав свой бизнес, супруги купили в селе Рудня-Воробьевская старую деревянную хату, которую они перестроили и превратили в зеленую усадьбу.
В интервью "suspilne.media" хозяин усадьбы рассказал, что переехать они решили после того, как в их дачу в селе Гнутово попал снаряд.
"Мы приехали сюда из Донецкой области, из города Мариуполя, поэтому привыкли разговаривать на русском языке, хотя всей душой мы являемся абсолютными украинцами, которые любят свое государство Украина. Это, кстати, стало одной из причин, побудившей нас заняться делом, которым мы сейчас занимаемся. Я имею в виду популяризацию украинской культуры и быта на Полесье", - говорит Сергей Михайлов.
По его словам, сначала вокруг усадьбы было 25 соток земли возле леса и пруда. Впоследствии приобрели еще 4 гектара и миниотель для туристов на 36 коек. Вся инфраструктура сделана из дерева.
"Вот, видите, перила сделаны из коряг деревьев, - говорит хозяин. - Местные удивлялись: мол, этот дядя собирает в лесу то, что мы сжигаем на огне. А потом они уже увидели наши перила. Что-то похожее мы с женой видели на западе Украины.
В селе Рудня-Воробьевская проживает 53 человека. Сергей рассказывает, что на единственной улице села местных почти не встретишь. А туристы приезжают, чтобы отдохнуть на природе, потому что здесь есть грибные и ягодные места и не частные пруды, где можно половить рыбу.
За семь лет проживания на Полесье супруги Михайловы собрали более полсотни старинных предметов быта и создали музей древностей.
Фото: Суспільне
На отдых в усадьбу приезжают не только украинцы.
"Из Дании очень часто приезжают, шведы бывают. И еще - вы знаете, они так оберегают лес. А когда видят обычный деревянный стул, готовы на него молиться", - говорит хозяйка Лариса.
Сергей Михайлов имеет награды за развитие зеленого туризма на Житомирщине. Но самой большой наградой, по его словам, для него является то, что к ним едут хорошие люди и теперь они имеют много друзей.