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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 24 » 09:44:07

Комаров заявил, что село под Житомиром может стать сверхприбыльной туристической локацией

Сегодня, 10:16:07 8244 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Комаров заявил, что село под Житомиром может стать сверхприбыльной туристической локацией

 29 января на экраны вышел новый сезон популярной программы "Мир наизнанку", в которой украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров уже более десяти лет знакомит зрителя с "другой стороной" различных экзотических стран. На этот раз команда проекта отправилась в Китай.

В интервью УНИАН Дмитрий Комаров рассказал, что Китай – это страна контрастов, но украинцам есть чему поучиться у китайцев во многих сферах, в том числе и в туризме. В Китае очень развит внутренний туризм и Украина могла пойти этим же путем. 

"Мне понравилось, как классно они развивают внутренний туризм. Я бы хотел сказать так: в Китае, наверное, рекордное количество раз, чтобы снять сюжет, мне пришлось стоять в очередях к турникетам и покупать билет, а потом уже искать изнанку, а не наоборот, как во многих странах – просто зайти. Там многие знаменитые места уже все равно отчасти туристические", – говорит телеведущий

В нашей стране много интересных мест, которые потенциально интересны туристам и могли бы приносить прибыль. Одним из таких мест, по мнению Дмитрия Комарова, является село Дениши под Житомиром.

Скалы в Денишах, SlooD - LiveJournal
 

"Я считаю, что Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, даже те же Дениши недалеко от Киева – все эти места, куда мы можем приехать и увидеть, как не хватает инфраструктуры, их можно сделать сверхприбыльными. И мне обидно, что у нас пока так как у китайцев не делают. Там действительно любой камушек, который имеет историю, огораживают забором, ставят кассу и приглашают китайцев самих посмотреть на уникальное место", – отмечает Комаров.


По словам Дмитрия Комарова, перспективы туризма в Украине огромные.

"Поверьте, если вложить душу, энергию и, главное, любовь, силу и не обойтись без финансовых вложений, Украину, со временем, – не за год, не за два, но в перспективе – можно сделать одной из самых туристических стран Европы. Я в этом не сомневаюсь. Тут нужна просто государственная программа развития туризма, комплексный подход к этому и время. Разумеется, нужны фанаты дела, настоящие патриоты. И очень жесткий контроль, чтобы ни одна копейка не уходила налево", – уверяет ведущий программы "Мир наизнанку".
Тэги: Дениши, Комаров, Житомирщина, туризм
Комментариев: 16
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:28:29, Сегодня [Материал]
-1

Вот не надо Дениши трогать, там туристов и так куча
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 10:34:01, Сегодня [Материал]
+5

тільки у бюджет вони приносять 0 гривень. саме про це мова.
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 11:18:45, Сегодня [Материал]
-1

ну почему, покупают продукты, этим и приносят бюджет
zt-gregori
5 Игорь (zt-gregori)   • 11:25:38, Сегодня [Материал]
+5

Продукти везуть з собою. ну припустимо, що щось перепало місцевому магазину, але це крапля в морі і ніяк не розвиває громаду.

Туризм - це окрема сфера економіки багатьох країн світу і на ньому потрібно заробляти, якщо є така можливість. Для цього потрібна якісна інфраструктура і об'єкти тяжіння, де можна витратити гроші. Наразі в Денишах немає нічого, навіть магнітика ніде купити чи банального оглядового майданчика, де можна зробити селфі.

Зробити якісні маршрути, навігацію, смітники, зони відпочинку, парковку - тоді можна брати гроші за вхід.
Crespito
9 Hernan (Crespito)   • 13:09:50, Сегодня [Материал]
-1

так там кемпинг и лес со скалой, прекрасная природа, какие магнитики, точки для питания там делать? что за бред?
zt-gregori
10 Игорь (zt-gregori)   • 13:21:08, Сегодня [Материал]
0

я писав про точки харчування? чи писав що під скалою потрібно це зробити? перед дамбою є лісок, де можна облаштувати нормальний кемпінг з електрикою, парковкою і від нього "тягнути" маршрути.
Crespito
11 Hernan (Crespito)   • 13:32:32, Сегодня [Материал]
-1

так там и так нормальный кемпинг и постоянные слеты, на дороге есть освещение, парковаться там есть где. Вы там хоть раз были в на слете туристов? Там весь лес в палатках
zt-gregori
12 Игорь (zt-gregori)   • 13:35:59, Сегодня [Материал]
+1

був, і бачив як виглядає нормальний кемпінг зі зручностями. там їх на жаль немає. кемпінг - це не просто кусок землі. це територія, яка готова для встановлення наметів, має місця для автокемпінгів, має відповідну інфраструктуру: електрика, душ, смітники, інтернет, можливий прокат спорядження.
Dimm
13 Димм (Dimm)   • 13:37:20, Сегодня [Материал]
-1

"тоді можна брати гроші за вхід." - придет дядя отгородит часть уникального природного ландшафта который имеют право посещать все люди и будет брать деньги за вход?
zt-gregori
14 Игорь (zt-gregori)   • 13:41:31, Сегодня [Материал]
+1

не дядя - а держава, чи громада. такий формат працює у багатьох країнах - взамін ви маєте можливість прогулятись зручними маршрутами без сміття, вирубаного лісу і обісраних кущів.
Crespito
15 Hernan (Crespito)   • 15:22:41, Сегодня [Материал]
-1

интернет? LTE в телефоне не светится? Ну где-то такой формат, как вы предложили, а где-то нет, если оно есть в других странах, не означает, что в Денышах так будет хорошо. А у нас это будет очередной деребан на проектах и тд
Dimm
16 Димм (Dimm)   • 15:53:03, Сегодня [Материал]
0

"не дядя - а держава, чи громада" - ХА! ХА! ХА!
predi
6 predi (predi)   • 11:56:21, Сегодня [Материал]
+1

А під скалаю є торгові точки, чи може хтось проводить платні екскурсії?
Важко не погодитись з автором публікації що потрібно розвивати цю справу.
Гражданин
7 Гражданин (Гражданин)   • 12:10:18, Сегодня [Материал]
+1

Что за совковая привычка думать как барин тебя должен поиметь?
melan
3 melan (melan)   • 10:47:59, Сегодня [Материал]
-2

...перспективы туризма в Украине огромные.....

НьюВасюки.))
MAS-ter
8 Mast (MAS-ter)   • 12:57:16, Сегодня [Материал]
+2

Деныши засраны и местными, и приезжими.
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