Комаров заявил, что село под Житомиром может стать сверхприбыльной туристической локацией

29 января на экраны вышел новый сезон популярной программы "Мир наизнанку", в которой украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров уже более десяти лет знакомит зрителя с "другой стороной" различных экзотических стран. На этот раз команда проекта отправилась в Китай.
В интервью УНИАН
Дмитрий Комаров рассказал, что Китай – это страна контрастов, но украинцам есть чему поучиться у китайцев во многих сферах, в том числе и в туризме. В Китае очень развит внутренний туризм и Украина могла пойти этим же путем.
"Мне понравилось, как классно они развивают внутренний туризм. Я бы хотел сказать так: в Китае, наверное, рекордное количество раз, чтобы снять сюжет, мне пришлось стоять в очередях к турникетам и покупать билет, а потом уже искать изнанку, а не наоборот, как во многих странах – просто зайти. Там многие знаменитые места уже все равно отчасти туристические"
, – говорит телеведущий
В нашей стране много интересных мест, которые потенциально интересны туристам и могли бы приносить прибыль. Одним из таких мест, по мнению Дмитрия Комарова, является село Дениши под Житомиром.
Скалы в Денишах, SlooD - LiveJournal
"Я считаю, что Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, даже те же Дениши недалеко от Киева – все эти места, куда мы можем приехать и увидеть, как не хватает инфраструктуры, их можно сделать сверхприбыльными. И мне обидно, что у нас пока так как у китайцев не делают. Там действительно любой камушек, который имеет историю, огораживают забором, ставят кассу и приглашают китайцев самих посмотреть на уникальное место", – отмечает Комаров.
По словам Дмитрия Комарова, перспективы туризма в Украине огромные.
"Поверьте, если вложить душу, энергию и, главное, любовь, силу и не обойтись без финансовых вложений, Украину, со временем, – не за год, не за два, но в перспективе – можно сделать одной из самых туристических стран Европы. Я в этом не сомневаюсь. Тут нужна просто государственная программа развития туризма, комплексный подход к этому и время. Разумеется, нужны фанаты дела, настоящие патриоты. И очень жесткий контроль, чтобы ни одна копейка не уходила налево"
, – уверяет ведущий программы "Мир наизнанку".
Комаров заявил, что село под Житомиром может стать сверхприбыльной туристической локацией
Туризм - це окрема сфера економіки багатьох країн світу і на ньому потрібно заробляти, якщо є така можливість. Для цього потрібна якісна інфраструктура і об'єкти тяжіння, де можна витратити гроші. Наразі в Денишах немає нічого, навіть магнітика ніде купити чи банального оглядового майданчика, де можна зробити селфі.
Зробити якісні маршрути, навігацію, смітники, зони відпочинку, парковку - тоді можна брати гроші за вхід.
Важко не погодитись з автором публікації що потрібно розвивати цю справу.
НьюВасюки.))