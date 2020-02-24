Комаров заявил, что село под Житомиром может стать сверхприбыльной туристической локацией

Скалы в Денишах, SlooD - LiveJournal



"Я считаю, что Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, даже те же Дениши недалеко от Киева – все эти места, куда мы можем приехать и увидеть, как не хватает инфраструктуры, их можно сделать сверхприбыльными. И мне обидно, что у нас пока так как у китайцев не делают. Там действительно любой камушек, который имеет историю, огораживают забором, ставят кассу и приглашают китайцев самих посмотреть на уникальное место", – отмечает Комаров.