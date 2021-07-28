20 км и 14 объектов: на Житомирщине разработали туристический веломаршрут

«Маршрут «Velo Regia: по королевскому пути на велосипеде» объединяет две европейские инициативы, которые охватывают территорию Радомышльской громады: «Via Regia» - культурный путь Совета Европы и EuroVelo - европейская сеть велосипедных трасс. Главная цель маршрута - это популяризация нашего местного туристического продукта, здорового образа жизни, активного отдыха и спортивного туризма», - отметила Елена Яцкивская, начальница отдела экономического развития, транспорта, международного сотрудничества, проектно-инвестиционной и информационной деятельности горсовета.

«Это будет кольцевой туристический маршрут, то есть он будет начинаться из центра Радомышля, где у нас есть смотровая башня, Соборная площадь, краеведческий музей. Из центра города туристы будут двигаться в направлении пивзавода, проезжать историко-культурное пространство «Повстанческий хутор», художественный особняк в селе Ставки, замок «Радомысль», мужскую гимназию, консисторию, дом народного мастера, который делает собственноручно музыкальные инструменты», - добавила Яцкивская.