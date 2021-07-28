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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 28 » 11:54:02

20 км и 14 объектов: на Житомирщине разработали туристический веломаршрут

Сегодня, 11:54:02 372 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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20 км и 14 объектов: на Житомирщине разработали туристический веломаршрут

 В Радомышльской громаде на Житомирщине разработали 20-километровый туристический маршрут «Velo Regia: по королевскому пути на велосипеде», в который вошли 14 локаций.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Радомышльский городской совет.  рассказала 
 

«Маршрут «Velo Regia: по королевскому пути на велосипеде» объединяет две европейские инициативы, которые охватывают территорию Радомышльской громады: «Via Regia» - культурный путь Совета Европы и EuroVelo - европейская сеть велосипедных трасс. Главная цель маршрута - это популяризация нашего местного туристического продукта, здорового образа жизни, активного отдыха и спортивного туризма», - отметила Елена Яцкивская, начальница отдела экономического развития, транспорта, международного сотрудничества, проектно-инвестиционной и информационной деятельности горсовета.


По ее словам, туристический маршрут протяженностью почти 20 км можно проехать на велосипеде или пройти пешком. В рамках Радомышльской громады «Velo Regia: по королевскому пути на велосипеде» включает 14 туристических объектов.
 

«Это будет кольцевой туристический маршрут, то есть он будет начинаться из центра Радомышля, где у нас есть смотровая башня, Соборная площадь, краеведческий музей. Из центра города туристы будут двигаться в направлении пивзавода, проезжать историко-культурное пространство «Повстанческий хутор», художественный особняк в селе Ставки, замок «Радомысль», мужскую гимназию, консисторию, дом народного мастера, который делает собственноручно музыкальные инструменты», - добавила Яцкивская.


Туристический маршрут промаркируют, разработают его логотип, установят информационные таблички у каждого объекта на украинском и английском языках и со шрифтом Брайля.

Проект «Velo Regia: по королевскому пути на велосипеде» финансируется Украинским культурным фондом и Радомышльским городским советом.

Напомним, 30 июля в Житомире пройдет вечерняя велоэкскурсия по городу.
Тэги: Житомирщина, велотуризм, маршрут, туризм
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Комментариев: 1
mihailsvetlov
1 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 14:43:14, Сегодня [Материал]

И где этот маршрут можно посмотреть?
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