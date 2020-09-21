Вандалы украли из «Каменного села» 100 ящиков мха: убытки оценили в более 350 тыс. грн. ФОТО

На севере Житомирской области лесная охрана задержала нарушителей, которые посягнули на «Каменное село». Инцидент произошел 20 сентября в Белокоровицком лесхозе.
«Лесной охране этого предприятия поступило сообщение от неравнодушных туристов, которые находились в геологическом заказнике местного значения «Каменное село», что двое мужчин снимают с камней мох и грузят его в автомобиль», - информирует пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Рейдовая группа лесхоза перехватила автомобиль уже на границе заказника. В ходе осмотра авто лесоводы обнаружили в нем 101 ящик с мхом. На место происшествия вызвали полицию, которая задокументировала факт преступления. Водителем автомобиля оказался житель города Коростеня.
«За совершенное нарушителям грозит уголовная ответственность, ведь убыток, который они причинили природно-заповедному фонду, составляет более 356 тысяч гривен»
, - информирует ведомство.
По словам лесников, на восстановление поврежденного мохового покрова на камнях нужны годы.
ну и откровенное враньё про "преступление", там максимум 250 баксов штрафа. Правда бусик могут забрать.