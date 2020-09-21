Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 22.09.2020    00:32:39
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 21 » 15:14:35

Вандалы украли из «Каменного села» 100 ящиков мха: убытки оценили в более 350 тыс. грн. ФОТО

Вчера, 15:35:35 2202 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вандалы украли из «Каменного села» 100 ящиков мха: убытки оценили в более 350 тыс. грн. ФОТО

 На севере Житомирской области лесная охрана задержала нарушителей, которые посягнули на «Каменное село». Инцидент произошел 20 сентября в Белокоровицком лесхозе.
 

«Лесной охране этого предприятия поступило сообщение от неравнодушных туристов, которые находились в геологическом заказнике местного значения «Каменное село», что двое мужчин снимают с камней мох и грузят его в автомобиль», - информирует пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.


Рейдовая группа лесхоза перехватила автомобиль уже на границе заказника. В ходе осмотра авто лесоводы обнаружили в нем 101 ящик с мхом. На место происшествия вызвали полицию, которая задокументировала факт преступления. Водителем автомобиля оказался житель города Коростеня.

«За совершенное нарушителям грозит уголовная ответственность, ведь убыток, который они причинили природно-заповедному фонду, составляет более 356 тысяч гривен», - информирует ведомство.

По словам лесников, на восстановление поврежденного мохового покрова на камнях нужны годы.









Тэги: мох, Житомирщина, Каменное село
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:48:16, Вчера [Материал]
+2

На футбольное поле Полесье тянут мох
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:57:15, Вчера [Материал]
+3

янтарная эпоха закончилась, надо ж на чём-то зарабатывать
ну и откровенное враньё про "преступление", там максимум 250 баксов штрафа. Правда бусик могут забрать.
master_zr
3 master (master_zr)   • 16:57:06, Вчера [Материал]
-1

це злодія крали мох щоб злочинна влада підстелила собі землю коли буде падати))))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus