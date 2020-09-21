Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Происшествия. Вандалы украли из «Каменного села» 100 ящиков мха: убытки оценили в более 350 тыс. грн. ФОТО - 21 Сентября 2020