Воры сорвали мох с «украинского Стоунхенджа», чтобы продать его для ландшафтного дизайна. ВИДЕО

У воров, которые украли в заказнике "Каменное село" в Житомирской области мох, будут требовать возместить 350 000 гривен. На такую сумму лесоводы оценили ущерб, нанесенный заказнику.
Рвать что-либо в "Каменном селе
" запрещено. Заказник под охраной государства, здесь даже грибы и ягоды не собирают.
По информации ТСН
, ворами оказались двое мужчин из соседнего района. Они брали только цельные и большие куски, а вот мелкие - покидали у камней и этот мох уже пересох и не приживется.
Вероятнее всего мох хотели продать для ландшафтного дизайна. На рынке один небольшой кусок такого мха стоит 20 гривен. За сто ящиков мха воры выручили бы максимум 20000 гривен.
Как быстро вырастет новый мох специалисты прогнозировать не берутся.
"Сначала надо, чтобы нарос лишайник, создал субстрат, а затем уже закрепляется мох. При нынешних климатических условий, это нереально"
, - констатирует краевед Юрий Халимончук.