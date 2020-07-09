В Житомире бесплатно обучают гребле на огромных лодках-драконах. ВИДЕО

"В первые минуты, когда дети или взрослые садятся к нам в лодку, мы показываем им специальные упражнения, которые дают понять, как в этой лодке себя вести. Важнейшим в этом спорте является командный дух. Он сочетает разных людей по статусу, возрасту, физической форме", - рассказал тренер по гребле на драгонботе Дмитрий Мороз.
"Очень понравилось, и виды красивые. А относительно драгонботов, то, чтобы чего-то достичь в этом спорте, нужно быть сильным. Я и дальше планирую заниматься этим видом гребли", - отметила женщина.