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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 9 » 11:55:15

В Житомире бесплатно обучают гребле на огромных лодках-драконах. ВИДЕО

Сегодня, 12:12:15 708 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире бесплатно обучают гребле на огромных лодках-драконах. ВИДЕО

 В житомирском Гидропарке всех желающих обучают грести на лодках-драконах. Занятия проводят по предварительной записи.

Занятия на лодках-драконах бесплатные, так как драгонботы закупили за средства в рамках проекта Бюджета участия, сообщает "Суспільне Житомир".
 

"В первые минуты, когда дети или взрослые садятся к нам в лодку, мы показываем им специальные упражнения, которые дают понять, как в этой лодке себя вести. Важнейшим в этом спорте является командный дух. Он сочетает разных людей по статусу, возрасту, физической форме", - рассказал тренер по гребле на драгонботе Дмитрий Мороз.




Житомирянка Наталья Бабатенко о тренировках по гребле на драгонботе узнала из соцсетей и решила попробоват.
 

"Очень понравилось, и виды красивые. А относительно драгонботов, то, чтобы чего-то достичь в этом спорте, нужно быть сильным. Я и дальше планирую заниматься этим видом гребли", - отметила женщина.


Часто на занятия по гребле приходят дети, которые впоследствии решают заниматься этим спортом профессионально.
 
Тэги: гребля, драгонбот, Житомир
Комментариев: 2
velcade
1 Санитар (velcade)   • 15:33:43, Сегодня [Материал]
-3

Вопрос. Зачем?
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:04:34, Сегодня [Материал]
-3

У меня тот же вопрос сразу возник! Наверное, чтобы поскорее гребли с Украины за кордон))
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