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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 16 » 11:35:25

Борьба «Драконов» в водах Тетерева. Житомир примет всеукраинские соревнования по гребле

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Борьба «Драконов» в водах Тетерева. Житомир примет всеукраинские соревнования по гребле

 Житомир примет всеукраинские соревнования по гребле на лодках «Дракон». Соответствующее решение о проведении соревнований приняли 16 сентября члены исполнительного комитета городского совета.

Известно, что соревнования состоятся 19 и 20 сентября в городском Гидропарке.

«19-20 сентября мы впервые в Житомире ожидаем участников Кубка Украины среди взрослых и Чемпионата Украины среди команд ДЮСШ по гребле на лодках "Дракон". 20 сентября состоится корпоративный фестиваль по гребле на лодках "Дракон" "Полесский дракон"», - отметила начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта горсовета Ирина Ковальчук.

В Житомир съедутся участники из нескольких городов Украины. Соревнования будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Тэги: дракон, гребля, Житомир, Соревнования
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