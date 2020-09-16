Борьба «Драконов» в водах Тетерева. Житомир примет всеукраинские соревнования по гребле

Житомир примет всеукраинские соревнования по гребле на лодках «Дракон». Соответствующее решение о проведении соревнований приняли 16 сентября члены исполнительного комитета городского совета.
Известно, что соревнования состоятся 19 и 20 сентября в городском Гидропарке.
«19-20 сентября мы впервые в Житомире ожидаем участников Кубка Украины среди взрослых и Чемпионата Украины среди команд ДЮСШ по гребле на лодках "Дракон". 20 сентября состоится корпоративный фестиваль по гребле на лодках "Дракон" "Полесский дракон"»
, - отметила начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта горсовета Ирина Ковальчук.
В Житомир съедутся участники из нескольких городов Украины. Соревнования будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.