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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 15 » 12:57:39

Гребля на «Драконах», неделя мобильности и День туризма: исполком согласовал проведение мероприятий в Житомире

Сегодня, 12:57:39 426 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гребля на «Драконах», неделя мобильности и День туризма: исполком согласовал проведение мероприятий в Житомире

 15 сентября в здании Житомирского городского совета состоялось очередное заседание исполнительного комитета. В ходе заседания члены исполкома согласовали проведение в Житомире массовых мероприятий.

В частности, в Житомире пройдут соревнования по гребле на лодках Дракон, состоится «Европейская неделя мобильности» и будут праздновать День туризма.
 

Веслування на «Драконах»


18 сентября в Гидропарке состоится всеукраинский чемпионат по гребле на лодках Дракон.

Ожидается более 30 команд и 400 участников со всей Украины. Торжественное открытие в 12:00 на детском пляже.


 

Неделя мобильности


С 20 по 25 сентября в Житомире состоится «Европейская неделя мобильности», в рамках которой будут проводиться мероприятия в разных локациях по городу.

Среди мероприятий: акция по тактическому урбанизму, велошкола для детей и взрослых, публичное обсуждение концепции реконструкции ул. Лятошинского, изготовление уличной мебели для скейт-парка.


 

День туризма


24 сентября по случаю Всемирного дня туризма на улице Михайловской состоится ряд мероприятий.

На житомирян и гостей города с 12:00 до 18:00 ожидают музыкальные выступления, выставка туристических агентств, розыгрыш путевки в Будапешт, а также тематическая фотозона.
Тэги: гребля, исполком, Житомир, день туризма
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