Гребля на «Драконах», неделя мобильности и День туризма: исполком согласовал проведение мероприятий в Житомире

15 сентября в здании Житомирского городского совета состоялось очередное заседание исполнительного комитета. В ходе заседания члены исполкома согласовали проведение в Житомире массовых мероприятий.
В частности, в Житомире пройдут соревнования по гребле на лодках Дракон, состоится «Европейская неделя мобильности» и будут праздновать День туризма.
Веслування на «Драконах»
18 сентября в Гидропарке состоится всеукраинский чемпионат по гребле на лодках Дракон
.
Ожидается более 30 команд и 400 участников со всей Украины. Торжественное открытие в 12:00 на детском пляже.
Неделя мобильности
С 20 по 25 сентября в Житомире состоится «Европейская неделя мобильности
», в рамках которой будут проводиться мероприятия в разных локациях по городу.
Среди мероприятий: акция по тактическому урбанизму, велошкола для детей и взрослых, публичное обсуждение концепции реконструкции ул. Лятошинского, изготовление уличной мебели для скейт-парка.
День туризма
24 сентября по случаю Всемирного дня туризма на улице Михайловской состоится ряд мероприятий
.
На житомирян и гостей города с 12:00 до 18:00 ожидают музыкальные выступления, выставка туристических агентств, розыгрыш путевки
в Будапешт, а также тематическая фотозона.