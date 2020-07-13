Каждый понедельник мэр Житомира будет проводить в Facebook прием граждан

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин решил проводить прием граждан онлайн. На такой шаг мэр города пошел из-за пандемии и карантина.
"Я уверен, что у вас всегда возникают вопросы о различных сферах жизни в городе. В связи с карантином "вживую" приемов граждан не провожу, поэтому перемещаю их в онлайн плоскость"
, - сообщил Сухомлин.
Онлайн-приемы будут проходить по понедельникам в 17:00 на Facebook-странице мэра.
Городской голова предложил житомирянам оставлять свои вопросы под сообщением
. Ответы на них можно будет услышать в прямом эфире уже в следующий понедельник.