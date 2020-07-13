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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 13 » 12:22:21

Каждый понедельник мэр Житомира будет проводить в Facebook прием граждан

Вчера, 12:27:21 987 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Каждый понедельник мэр Житомира будет проводить в Facebook прием граждан

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин решил проводить прием граждан онлайн. На такой шаг мэр города пошел из-за пандемии и карантина.

"Я уверен, что у вас всегда возникают вопросы о различных сферах жизни в городе. В связи с карантином "вживую" приемов граждан не провожу, поэтому перемещаю их в онлайн плоскость", - сообщил Сухомлин.

Онлайн-приемы будут проходить по понедельникам в 17:00 на Facebook-странице мэра.

Городской голова предложил житомирянам оставлять свои вопросы под сообщением. Ответы на них можно будет услышать в прямом эфире уже в следующий понедельник.
Тэги: Сухомлин, facebook
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