На границе с Беларусью житомирские пограничники задержали более 1000 сборщиков диких ягод

В Житомирской области продолжается сезон сбора дикорастущих ягод. Нередко встречаются случаи, когда граждане Украины, собирая "дары природы", пытаются сознательно нарушить государственную границу.
Как сообщает Госпогранслужба, люди объясняют свои противоправные действия желанием собрать как можно больше ягод, несмотря на территорию где она растет.
Только в течение первой декады июля пограничники Житомирского отряда в 122 случаях отвлекли от государственной границы 1336 человек, из которых 97 - дети.
Пограничники предупреждают граждан о неотвратимости наказания за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам.
"Средства, полученные от реализации ягоды могут быть оплачены на административный штраф. Так, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины предусматривает наложение штрафа на лиц от 1700 грн до 3400 грн или административный арест на срок до 15 суток", - информируют пограничники.
Те же действия, совершенные группой лиц или лицом повторно в течение года, наказываются наложением штрафа от 3400 грн до 8500 грн.