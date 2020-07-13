Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 14.07.2020    04:11:58
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 13 » 13:57:11

На границе с Беларусью житомирские пограничники задержали более 1000 сборщиков диких ягод

Вчера, 14:39:11 1344 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На границе с Беларусью житомирские пограничники задержали более 1000 сборщиков диких ягод

 В Житомирской области продолжается сезон сбора дикорастущих ягод. Нередко встречаются случаи, когда граждане Украины, собирая "дары природы", пытаются сознательно нарушить государственную границу.

Как сообщает Госпогранслужба, люди объясняют свои противоправные действия желанием собрать как можно больше ягод, несмотря на территорию где она растет.

Только в течение первой декады июля пограничники Житомирского отряда в 122 случаях отвлекли от государственной границы 1336 человек, из которых 97 - дети.

Пограничники предупреждают граждан о неотвратимости наказания за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам.
 

"Средства, полученные от реализации ягоды могут быть оплачены на административный штраф. Так, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины предусматривает наложение штрафа на лиц от 1700 грн до 3400 грн или административный арест на срок до 15 суток", - информируют пограничники.


Те же действия, совершенные группой лиц или лицом повторно в течение года, наказываются наложением штрафа от 3400 грн до 8500 грн.
Тэги: пограничники, Житомирщина, граница, ягоды
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus