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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 2 » 14:52:43

Киевляне приехали на Житомирщину за грибами и ягодами, а взамен получат штраф или 15 суток ареста

Сегодня, 14:52:43 988 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Киевляне приехали на Житомирщину за грибами и ягодами, а взамен получат штраф или 15 суток ареста

 На севере Житомирской области пограничники задержали группу лиц, которые собирая грибы и ягоды, попытались незаконно пересечь границу. Об этом 2 сентября сообщила Госпогранслужба.

"Пятеро граждан Украины, как в дальнейшем выяснилось жители Киева, прибыли на Житомирщину для сбора дикоросов. С намерением как можно больше собрать "дары природы" трое мужчин и две женщины совершили попытку незаконно пересечь границу и войти на территорию Беларуси. На пути действий правонарушителей стал пограничный наряд", - информируют пограничники.

В отношении лиц составлены административные документы за нарушение ст. 2041 КоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Групповое нарушение границы предусматривает наказание в виде штрафа от 8500 до 13600 гривен или административный арест на срок от 10 до 15 суток. Решение примет суд.
Тэги: граница, пограничники, сбор грибов, Житомирщина
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