Киевляне приехали на Житомирщину за грибами и ягодами, а взамен получат штраф или 15 суток ареста

На севере Житомирской области пограничники задержали группу лиц, которые собирая грибы и ягоды, попытались незаконно пересечь границу. Об этом 2 сентября сообщила Госпогранслужба
.
"Пятеро граждан Украины, как в дальнейшем выяснилось жители Киева, прибыли на Житомирщину для сбора дикоросов. С намерением как можно больше собрать "дары природы" трое мужчин и две женщины совершили попытку незаконно пересечь границу и войти на территорию Беларуси. На пути действий правонарушителей стал пограничный наряд"
, - информируют пограничники.
В отношении лиц составлены административные документы за нарушение ст. 2041 КоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Групповое нарушение границы предусматривает наказание в виде штрафа от 8500 до 13600 гривен или административный арест на срок от 10 до 15 суток. Решение примет суд.