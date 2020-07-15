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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 15 » 12:49:25

В Житомире появится площадка для выгула и дрессировки собак

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В Житомире появится площадка для выгула и дрессировки собак

 В Житомире на Польском бульваре появится специальная площадка для выгула и тренировки собак. Такое решение приняли сегодня, 15 июля, на очередном заседании исполнительного комитета.

«По инициативе жителей микрорайона Маликова собрано более 500 подписей за создание площадки для выгула собак, поэтому прошу согласовать проведение благоустройства территории с размещением тренировочно-выгульной площадки для собак по адресу Бульвар Польский, 15», - отметила перед принятием решения Александра Мельник, директор КП «Центр защиты животных».

Известно, что площадку построят за средства благотворителей.

В будущем площадку планируется передать на баланс КП «Центр защиты животных» городского совета, которое и будет заниматься её содержанием.

Тэги: собаки, Маликова, выгул
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