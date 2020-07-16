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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 16 » 08:33:35

Санаторий «Дениши» возобновил работу и приглашает житомирян на тур выходного дня

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Санаторий «Дениши» возобновил работу и приглашает житомирян на тур выходного дня

 Санаторий "Дениши", который находится в 20 км от Житомира, возобновил работу и уже принимает гостей. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

По состоянию на 15 июля в заведении проходят санаторное лечение 68 пациентов.

Директор санатория Виталий Жалинский рассчитывает, что через неделю количество пациентов возрастет вдвое. Это подтверждено уже предварительный бронированием.

Особой популярностью пользуется новая услуга - тур выходного дня. Ее стоимость колеблется в пределах 1404-2160 грн с человека.

Тур рассчитан на 3 дня и 2 ночи. В него входят проживание, 4-разовое питание, питье воды "Моршинская" и травяного чая "Успокаивающий".
Тэги: Санаторий, отдых, Дениши
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