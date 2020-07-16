Санаторий «Дениши» возобновил работу и приглашает житомирян на тур выходного дня

Санаторий "Дениши", который находится в 20 км от Житомира, возобновил работу и уже принимает гостей. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.
По состоянию на 15 июля в заведении проходят санаторное лечение 68 пациентов.
Директор санатория Виталий Жалинский рассчитывает, что через неделю количество пациентов возрастет вдвое. Это подтверждено уже предварительный бронированием.
Особой популярностью пользуется новая услуга - тур выходного дня
. Ее стоимость колеблется в пределах 1404-2160 грн с человека.
Тур рассчитан на 3 дня и 2 ночи. В него входят проживание, 4-разовое питание, питье воды "Моршинская" и травяного чая "Успокаивающий".