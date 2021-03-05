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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 5 » 10:46:08

«Нужно новое дыхание»: облсовет планирует модернизировать санаторий «Дениши». ФОТО

Сегодня, 11:01:01 2338 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нужно новое дыхание»: облсовет планирует модернизировать санаторий «Дениши». ФОТО

 Житомирский областной совет планирует заняться модернизацией лечебно-санаторного центра радиационной защиты для детского и взрослого населения «Дениши».

Об этом во время рабочего визита в санаторий сообщил председатель областного совета Владимир Федоренко.
 

«Дениши это не только медицинский, но и зеленый и даже спортивный туризм, рядом один из лучших скалодромов Украины. Лес, река и скалы ... Неудивительно, что эту местность называют Полесской Швейцарией. Однако, будем реалистами - заведение нуждается в трансформации. Санаторий должен сохранить медицинское направление, но ему однозначно нужно новое дыхание. Для начала необходимо пригласить специалистов и провести мониторинг для дальнейшей модернизации. Вместе с депутатским корпусом будем рассматривать варианты будущей концепции развития», - отметил Владимир Федоренко.




Санаторий «Дениши» специализируется на профилактике, лечении, реабилитации, оздоровлении и отдыхе взрослых и детей. Часто услугами заведения пользуются люди с болезнями опорно-двигательной системы. Самой популярной процедурой в Денишах являются радоновые ванны. Также в санатории разработана комплексная программа реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.

Заведение предлагает посетителям 30 ванн, соляную комнату, массаж, в том числе подводный, фитотерапию, фито бочку, бассейн, минеральные воды. Таких бальнеологических комплексов в Украине только 2, в Житомирской и Винницкой области в Хмельнике.

В течение прошлого года услугами санатория воспользовались почти 2800 человек.

























Фото: облсовет
Тэги: Дениши, модернизация, Санаторий
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Комментариев: 2
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 11:07:56, Сегодня [Материал]

леса вокруге красивіе. италию напоминает (с)
melan
2 melan (melan)   • 11:17:02, Сегодня [Материал]

....«Нужно новое дыхание»....

Видать кто то хочет его прибрать себе в руки.
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