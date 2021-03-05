«Нужно новое дыхание»: облсовет планирует модернизировать санаторий «Дениши». ФОТО

«Дениши это не только медицинский, но и зеленый и даже спортивный туризм, рядом один из лучших скалодромов Украины. Лес, река и скалы ... Неудивительно, что эту местность называют Полесской Швейцарией. Однако, будем реалистами - заведение нуждается в трансформации. Санаторий должен сохранить медицинское направление, но ему однозначно нужно новое дыхание. Для начала необходимо пригласить специалистов и провести мониторинг для дальнейшей модернизации. Вместе с депутатским корпусом будем рассматривать варианты будущей концепции развития», - отметил Владимир Федоренко.