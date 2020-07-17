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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 17 » 13:35:49

С военного кладбища в Житомире украли надгробные скульптуры: полиция разыскивает воров

Сегодня, 13:44:49 1078 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С военного кладбища в Житомире украли надгробные скульптуры: полиция разыскивает воров

 В Житомире неизвестные украли с могил военных мраморные скульптуры. Инцидент произошел на Смолянском военном кладбище 17 июля. Об этом "Журналу Житомира"" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Утром на спецлинию "102" поступило сообщение от жителя областного центра о краже мраморных скульптур из могил. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, сотрудники которой зафиксировали все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.


Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и собрали свидетельства граждан. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к краже.

Досудебное расследование проводится по статье 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Тэги: Житомир, кладбище, могилы, кража
Комментариев: 3
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 15:15:11, Сегодня [Материал]
+3

Воры...украли....на кладбище.............
Как это ужасно ((((((
Incola
2 Александр (Incola)   • 15:19:37, Сегодня [Материал]
0

о времена...о нравы...
Mira
3 Irina (Mira)   • 16:07:59, Сегодня [Материал]
+5

Скоты!!!
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