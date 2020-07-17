С военного кладбища в Житомире украли надгробные скульптуры: полиция разыскивает воров

В Житомире неизвестные украли с могил военных мраморные скульптуры. Инцидент произошел на Смолянском военном кладбище 17 июля. Об этом "Журналу Житомира
"" сообщили в полиции Житомирской области.
"Утром на спецлинию "102" поступило сообщение от жителя областного центра о краже мраморных скульптур из могил. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, сотрудники которой зафиксировали все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и собрали свидетельства граждан. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к краже.
Досудебное расследование проводится по статье 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Как это ужасно ((((((