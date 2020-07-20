В Житомире задержали вандала, который обокрал военное кладбище. ВИДЕО

Правоохранители оперативно нашли и задержали мужчину, который на Смолянском военном кладбище украл мраморные скульптуры. Об этом информирует полиция области.
"Во время общения с жителями этого микрорайона участковые офицеры установили личность мужчины, снятого на видео. По месту его жительства нашлись и похищенные мраморный ангел и ваза", - рассказал начальник Житомирского ОП Сергей Крошко.
По информации полиции, вором оказался житель Житомира, 1983 года рождения. Его доставили в участок для дачи показаний и установления всех обстоятельств.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
Напомним, кража на кладбище произошла вечером 16 июля
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Остаться не пойманным и поменять украденное на бутылку?
Жаль что в Украине отменили смертную казнь. Всё равно с этого двуногого пользы в жизни никакой.