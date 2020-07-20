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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 20 » 08:52:53

В Житомире задержали вандала, который обокрал военное кладбище. ВИДЕО

Сегодня, 08:52:53 1681 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали вандала, который обокрал военное кладбище. ВИДЕО

 Правоохранители оперативно нашли и задержали мужчину, который на Смолянском военном кладбище украл мраморные скульптуры. Об этом информирует полиция области.
 

"Во время общения с жителями этого микрорайона участковые офицеры установили личность мужчины, снятого на видео. По месту его жительства нашлись и похищенные мраморный ангел и ваза", - рассказал начальник Житомирского ОП Сергей Крошко.




По информации полиции, вором оказался житель Житомира, 1983 года рождения. Его доставили в участок для дачи показаний и установления всех обстоятельств.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Напомним, кража на кладбище произошла вечером 16 июля.

Тэги: кладбище, кража, Житомир
Комментариев: 6
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 09:00:27, Сегодня [Материал]
+2

Еще три дня назад задержали. ЖЖ как всегда оперативный.
Житич
2 Василий (Житич)   • 10:01:36, Сегодня [Материал]
+5

О чём это тупое быдло думало и на что надеялось?
Остаться не пойманным и поменять украденное на бутылку?
Жаль что в Украине отменили смертную казнь. Всё равно с этого двуногого пользы в жизни никакой.
німанд
3 Niemand (німанд)   • 10:26:49, Сегодня [Материал]
+6

не мешало бы сообщить общественности имя этого персонажа
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:50:35, Сегодня [Материал]
+5

с виду интеллигент.... а если серьезно то он просто "дебил"
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:11:58, Сегодня [Материал]
+2

Видно, что не бомж. Семья возможно есть, дети. И такая тварь. Впаять бы ему по максимуму - 7 лет, было бы справедливо.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:13:51, Сегодня [Материал]
0

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